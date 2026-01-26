Campeonato Capixaba

Rodrigo César blinda elenco da Desportiva e busca 2ª vitória em clássico

Mesmo diante de crise extra-campo, o técnico da Desportiva garante que o clima no vestiário é o melhor póssivel antes do duelo contra o Rio Branco

Vinícius Lima

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:26

Rodrigo César confirma retorno à Desportiva Ferroviária Crédito: Divulgação/Desportiva Ferroviária

A Desportiva Ferroviária recebe o Rio Branco no Engenheiro Araripe, às 21h desta terça-feira (27), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Capixaba 2026. Este será o clássico de número 233 entre os dois maiores campeões estaduais, e mesmo em meio a uma crise fora dos gramados, a Locomotiva Grená foca em vencer a segunda partida consecutiva e brigar pela ponta da tabela.

O técnico Rodrigo César, que já teve de blindar o elenco em 2025 depois de um período de salários atrasados e descontentamento dos jogadores, se vê em um cenário parecido nesta nova temporada mas garante que o vestiário está protegido e toda a equipe desempenhará o seu melhor.

"O clima é o melhor possível. É um ambiente muito bom o que a gente tem criado dentro do nosso vestiário. Temos atletas se comprometendo com o trabalho, e amanhã (27) tem um jogo muito importante e o maior clássico do Estado. A gente está muito preparado e esperamos fazer um grande jogo e conseguir a vitória dentro do Araripe. A expectativa é a melhor possível", disse o comandante grená.

A Desportiva goleou o Rio Branco pela Copa ES 2025 Crédito: Laila Pecorari/Desportiva

A Tiva, que acumula duas vitórias e duas derrotas na competição, tendo feito x gols e sofrido y, está passando por um momento de oscilação neste começo de ano. Porém, depois de bater o Vitória por 2 a 0 no ultimo sábado (24), no Salvador Costa, o treinador está ainda mais confiante para o segundo clássico consecutivo.

"A gente venceu o último clássico e está muito feliz com isso. Nossa equipe é uma que veio trabalhando muito forte na pré-temporada, e hoje a gente está vendo um campeonato muito equilibrado. A oscilação, de certa forma, é normal. A gente vê todos as equipes passando por dificuldade, mas estamos trabalhando bastante para poder estar muito organizados em campo, comprometidos com o trabalho, e a gente viu uma equipe totalmente diferente nesse jogo contra o Vitória. Esperamos um time dali para melhor para esse confronto contra o Rio Branco", completou.

Desportiva vence o Vitória por 2 a 0 no Campeonato Capixaba Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Atualmente, a Desportiva Ferroviária está na quarta colocação com seis pontos, dois a menos que o líder Serra. Ao todo, foram seis gols marcados e mesma quantidade de sofridos.

