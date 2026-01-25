Futebol Capixaba

Artilheiro faz 3 gols, Serra vence e assume liderança do Capixaba

Patrick Leonardo comandou vitória do Cobra-Coral sobre o Capixaba, no Robertão

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 21:13

Patrick Leonardo, do Serra Crédito: Reprodução/TVE Espírito Santo

O Serra segue invicto no Campeonato Capixaba e assumiu a liderança do torneio neste domingo, quando venceu o Capixaba, por 3 a 0, no Robertão, na Serra. Com todos os gols tendo sido marcados por Patrick Leonardo, o Cobra-Coral pressionou muito, controlou a partida do início ao fim e viu a superioridade da equipe refletir no placar, além de contar com a grande atuação do centroavante.

Com a vitória, o Serra é o novo líder do Campeonato Capixaba, com oito pontos, e não pode mais ser ultrapassado nessa rodada. O Tricolor Serrano tem, no momento, o melhor ataque e a melhor defesa da competição, com sete gols marcados e apenas um sofrido, além de estar invicto. Derrotado, o Capixaba cai algumas posições e agora está na sétima colocação, com quatro pontos. Caso Vilavelhense e Real Noroeste não empatem no último jogo da quarta rodada, que será disputado na segunda-feira, o vencedor ultrapassará o Tubarão.

Na sequência do Campeonato Capixaba, o Serra volta aos gramados na quarta-feira, às 18h, quando enfrenta o Forte, no Almiro Ofranti, em Vargem Alta. Para o Capixaba, o próximo compromisso será contra o Vilavelhense, também às 18h, mas na quinta-feira, em local ainda não definido.

O jogo

Em primeiro tempo de muito domínio, o Serra impôs seu jogo contra o Capixaba e chegou ao gol duas vezes. Na primeira oportunidade, um toque de mão após cobrança de falta gerou penalidade para o Cobra-Coral, e chance ideal e bem aproveitada, para Patrick Leonardo converter o tento inicial do confronto. O número dois subiu ao marcador já na reta final da primeira etapa, quando Patrick apareceu novamente, recebendo passe de Dandan, e balançou novamente as redes adversárias. Em outros momentos da metade inicial do embate, o Serra conseguiu chegar e oferecer perigo mais vezes, enquanto a melhor chance do Capixaba poderia ter acontecido aos 31, mas Ruan fez corte perfeito e impediu a finalização do Tubarão.

Na parte final do confronto, o Serra seguiu dando as cartas e marcou o terceiro, mais uma vez com Patrick Leonardo, que recebeu cruzamento de Marcudinho e fez de cabeça, aos 23 minutos. Na marca dos 38 minutos, Marcudinho balançou as redes do Capixaba pela quarta vez mas viu seu gol ser anulado rapidamente, por impedimento.

