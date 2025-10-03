Futebol capixaba

Desportiva Ferroviária deve ficar com a terceira vaga do ES na Copa do Brasil

Clube informou à reportagem de A Gazeta Esportes que foi comunicado pela Federação de Futebol do Espírito Santo que o critério para vaga remanescente será pelo desempenho no Capixabão 2025

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:49

Desportiva 0 x 1 Banfield pela Copa Vitória Cup no estádio Engenheiro Araripe Crédito: Vitor Jubini

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na quarta-feira (30) o calendário do futebol profissional masculino brasileiro para a temporada de 2026 com mudanças significativas na Copa do Brasil. As alterações incluem o aumento de vagas na competição, e garantem mais um time capixaba no torneio nacional a partir do ano que vem. A Desportiva Ferroviária desponta como favorita para a vaga remanescente.

De acordo com os novos critérios de classificação, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), por ocupar o 21º lugar no Ranking Nacional de Federações da CBF, tem direito a três vagas na Copa do Brasil. Rio Branco e Porto Vitória, que já estavam garantidos por terem sido finalistas do Campeonato Estadual 2025, formarão o trio de capixabas no torneio com um outro clube, que ainda não foi definido oficialmente, mas que tudo indica ser a Locomotiva Grená.

Quando falamos com a Federação, fomos informados que se não houver qualquer mudança por parte da CBF, a vaga vai para o Estadual. A FES disse que segue a normativa vigente: as vagas da Copa do Brasil serem 100% destinadas para o Capixabão. Por isso, antes de oficializarem, precisavam saber da CBF se alguma coisa mudou, então ainda não tivemos uma resposta oficial. Mesmo que mude, acreditamos que temos direito adquirido, pois o Estadual já acabou Gabriel Venturim Dirigente Desportiva Ferroviária

Diferente do critério da Série D, que utiliza o Ranking Nacional de Clubes para selecionar os times que competirão, para a Copa do Brasil, a FES terá liberdade para escolher o representante remanescente. A decisão poderia ser o Real Noroeste, através do ranking nacional; o Vitória, por ter sido campeão da Copa ES; através de uma seletiva excepcional; ou a Desportiva Ferroviária, por ter sido a terceira colocada no Capixabão 2025.

De acordo com Gabriel Venturim, dirigente Tiva, a Federação já entrou em contato com o clube para informar que o critério adotado será justamente o desempenho no Estadual deste ano. Como na previsão inicial, a FES definiu que o Capixabão seria o único torneio a definir as vagas para a Copa do Brasil, no entendimento da Federação não há porque mudar o regulamento após o surgimento de uma nova vaga. Então como o campeão e o vice já tinham a classificação, a nova vaga fica para o terceiro colocado, consequentemente a Desportiva.

A Copa do Brasil será a competição que mais vai sofrer alterações com relação a edição atual, com destaque para a final, que passará a ser disputada em jogo único. Para 2026, o torneio terá início em 18 de fevereiro e término em 6 de dezembro, e vai ter um aumento de 92 para 126 clubes, reduzindo de uma a três datas especificamente para clubes da Série A, com o intuito de tornar a competição ainda mais democrática.

