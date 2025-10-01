ES ganha mais uma vaga na Copa do Brasil com mudanças no calendário da CBF

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:31
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta quarta-feira (30) o calendário do futebol profissional masculino brasileiro para a temporada de 2026, com mudanças significativas na Copa do Brasil, incluindo o aumento de vagas na competição, o que garante mais um time capixaba na competição nacional a partir do ano que vem.
De acordo com os novos critérios de classificação, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), por ocupar o 21º lugar no Ranking Nacional de Federações da CBF, tem direito a três vagas na Copa do Brasil. Rio Branco e Porto Vitória, já estavam garantidos já que foram os finalistas do Campeonato Estadual 2025. A vaga remanescente pode ser do time capixaba melhor colocado no Ranking de Clubes da CBF, status que pertence ao Real Noroeste, atualmente na 96ª posição, com 754 pontos, ou para um time que atenda a critérios da FES, que ainda não se posicionou sobre como será a definição.
A Copa do Brasil será a competição que mais vai sofrer alterações com relação a edição atual, com destaque para a final, que passará a ser disputada em jogo único. Para 2026, o torneio terá início em 18 de fevereiro e término em 6 de dezembro, e vai ter um aumento de 92 para 126 clubes, reduzindo de uma a três datas especificamente para clubes da Série A, com o intuito de tornar a competição ainda mais democrática.
Entre outras mudanças, a entrada dos clubes da Série A vai acontecer na 5ª Fase, oferecendo maior tempo de descanso e treino; vai ocorrer um crescimento de 80 para 102 vagas destinadas às Federações Estaduais e o aumento de 122 para 155 partidas; vai passar a ter cinco fases antes das oitavas de final; e, em 2027, serão 128 clubes participantes, com a entrada dos campeões de Copa Norte, Copa Centro-Oeste e Copa Sul-Sudeste.
