ES ganha mais uma vaga na Copa do Brasil com mudanças no calendário da CBF

Até a edição atual , Estado tinha apenas duas vagas, e passa para três a partir de 2026

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:31

Copa do Brasil saltará de 92 para 126 clubes Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta quarta-feira (30) o calendário do futebol profissional masculino brasileiro para a temporada de 2026, com mudanças significativas na Copa do Brasil, incluindo o aumento de vagas na competição, o que garante mais um time capixaba na competição nacional a partir do ano que vem.

De acordo com os novos critérios de classificação, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), por ocupar o 21º lugar no Ranking Nacional de Federações da CBF, tem direito a três vagas na Copa do Brasil. Rio Branco e Porto Vitória, já estavam garantidos já que foram os finalistas do Campeonato Estadual 2025. A vaga remanescente pode ser do time capixaba melhor colocado no Ranking de Clubes da CBF, status que pertence ao Real Noroeste, atualmente na 96ª posição, com 754 pontos, ou para um time que atenda a critérios da FES, que ainda não se posicionou sobre como será a definição.

Entenda as mudanças

A Copa do Brasil será a competição que mais vai sofrer alterações com relação a edição atual, com destaque para a final, que passará a ser disputada em jogo único. Para 2026, o torneio terá início em 18 de fevereiro e término em 6 de dezembro, e vai ter um aumento de 92 para 126 clubes, reduzindo de uma a três datas especificamente para clubes da Série A, com o intuito de tornar a competição ainda mais democrática.

Entre outras mudanças, a entrada dos clubes da Série A vai acontecer na 5ª Fase, oferecendo maior tempo de descanso e treino; vai ocorrer um crescimento de 80 para 102 vagas destinadas às Federações Estaduais e o aumento de 122 para 155 partidas; vai passar a ter cinco fases antes das oitavas de final; e, em 2027, serão 128 clubes participantes, com a entrada dos campeões de Copa Norte, Copa Centro-Oeste e Copa Sul-Sudeste.

Critério de participação

Critério 1: 20 vagas para clubes classificados à Série A de 2026

20 vagas para clubes classificados à Série A de 2026 Critério 2: 4 vagas para clubes campeões em 2025 de Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D



4 vagas para clubes campeões em 2025 de Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D Critério 3: 102 vagas para clubes classificados nas competições estaduais de 2025, excluídos os anteriores, considerando o Ranking Nacional de Federações de 2026



Federação ranqueada como 1 e 2: 6 vagas

6 vagas Federação ranqueada como 3 e 5: 5 vagas



5 vagas Federação ranqueada como 6 e 14: 4 vagas



4 vagas Federação ranqueada como 15 e 27: 3 vagas



Formato de disputa de 2026

1ª Fase: 28 clubes menores ranqueados no Critério 3 - Partida única - 14 jogos

28 clubes menores ranqueados no Critério 3 - Partida única - 14 jogos 2ª Fase: Entrada de 74 clubes melhores ranqueados no Critério 3 - Jogos de ida e volta - 88 clubes e 44 jogos

Entrada de 74 clubes melhores ranqueados no Critério 3 - Jogos de ida e volta - 88 clubes e 44 jogos 3ª Fase: Entrada dos campeões de Copa do Nordeste, Copa Verde e das Séries C e D - Partida única - 48 clubes e 24 jogos

Entrada dos campeões de Copa do Nordeste, Copa Verde e das Séries C e D - Partida única - 48 clubes e 24 jogos 4ª Fase: 24 clubes classificados a partir dos duelos da 3ª fase - Partida única - 12 jogos

24 clubes classificados a partir dos duelos da 3ª fase - Partida única - 12 jogos 5ª Fase: Entrada dos 20 clubes da Série A – Jogos de ida e volta - 32 clubes e 32 jogos

Entrada dos 20 clubes da Série A – Jogos de ida e volta - 32 clubes e 32 jogos Oitavas de Final: 16 clubes classificados a partir da 5ª fase - Jogos de ida e volta - 16 partidas

16 clubes classificados a partir da 5ª fase - Jogos de ida e volta - 16 partidas Quartas de Final: 8 clubes classificados a partir das oitavas de final - Jogos de ida e volta - 8 partidas

8 clubes classificados a partir das oitavas de final - Jogos de ida e volta - 8 partidas Semifinal: 4 clubes classificados a partir das quartas de final - Jogos de ida e volta - 4 partidas

4 clubes classificados a partir das quartas de final - Jogos de ida e volta - 4 partidas Final: Decisão do título entre os finalistas em partida única

