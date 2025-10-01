Novo Calendário

CBF marca início do Brasileiro para janeiro, reduz Estaduais e muda Copa do Brasil

O Campeonato Brasileiro passará a ser disputado ao longo de todo o ano, entre 28 de janeiro e 2 de dezembro, com a pausa para a Copa do Mundo, entre 11 de junho e 19 de julho

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 12:41

Série A do Brasileirão será disputada ao longo de todo o ano de 2026 Crédito: Lívia Villas Boas / CBF Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (1º) uma série de mudanças que alteram de maneira importante o calendário do futebol brasileiro para o quadriênio 2026-2029.

Sob o novo formato, os campeonatos estaduais serão reduzidos, passando de 16 datas em 2025 para 11 a partir da próxima temporada, entre janeiro e março. Já o Campeonato Brasileiro passará a ser disputado ao longo de todo o ano, entre 28 de janeiro e 2 de dezembro, com a pausa para a Copa do Mundo, entre 11 de junho e 19 de julho, com a manutenção da disputa por pontos corridos.

A Copa do Brasil, por sua vez, terá final em jogo único, em vez de jogos de ida e volta, com um aumento de 92 para 126 clubes em 2026, passando para 128 em 2027. O número de partidas passará de 122 para 155 jogos.

Presidente da CBF, Samir Xaud disse que as mudanças têm como objetivo reduzir a carga de jogos dos times da elite, "que hoje enfrentam uma maratona exaustiva ao longo do ano", e ampliar a oportunidade em competições nacionais para equipes que passam meses inativas no calendário atual. "Tivemos que cortar na própria carne. Acredito que foi a melhor escolha e que vamos futuramente colher os frutos."

Diretor de competições da CBF, Julio Avellar acrescentou que o aumento de datas tomadas por competições internacionais organizadas pela Conmebol e pela Fifa ao longo dos últimos anos também contribuiu para o novo calendário.

Xaud afirmou também que as regras sobre o fair play financeiro a ser implantado no futebol brasileiro serão divulgadas em novembro. "É passo essencial para garantir mais equilíbrio e responsabilidade na gestão dos clubes. Queremos construir um ecossistema sustentável para todos, controlando gastos, reduzindo dívidas e criando um ambiente saudável para o futebol brasileiro", declarou.

Como fica o calendário do Futebol Brasileiro

Estaduais





Início: 11 de janeiro

11 de janeiro Término: 8 de março

8 de março Máximo de datas: 11





11 Copa do Brasil





Início: 18 de fevereiro

18 de fevereiro Término: 6 de dezembro

6 de dezembro Decisão: Final em jogo único será o último jogo do ano no Brasil

Final em jogo único será o último jogo do ano no Brasil Quantidade de clubes: Aumento de 92 para 126 clubes em 2026 (128 em 2007)

Aumento de 92 para 126 clubes em 2026 (128 em 2007) Quantidade de jogos: Aumento de 122 para 155 partidas





Aumento de 122 para 155 partidas Série A do Campeonato Brasileiro





Início: 28 de janeiro

28 de janeiro Término: 2 de dezembro

2 de dezembro Regulamento: mantido em pontos corridos





mantido em pontos corridos Série B do Campeonato Brasileiro





Início: 21 de fevereiro

21 de fevereiro Término: 28 de novembro

28 de novembro Regulamento: mantido em pontos corridos





mantido em pontos corridos Série C do Campeonato Brasileiro





Início: 5 de abril



5 de abril Término: 25 de outubro

25 de outubro Quantidade de clubes: 20 clubes (2026) / 24 clubes (2027) /28 (2028)





20 clubes (2026) / 24 clubes (2027) /28 (2028) Série D do Campeonato Brasileiro





Início: 5 de abril

5 de abril Término: 13 de setembro

13 de setembro Quantidade de clubes: Aumento de 64 para 96 clubes

