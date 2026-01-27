Futebol Capixaba

Com bom público, Desportiva e Rio Branco empatam pelo Capixaba

Breno Melo abre o placar para o Capa-Preta e Tiago Moura empata para a Locomotiva Grená

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 23:20

Desportiva x Rio Branco Crédito: André Serrão

Com mais de 4 mil pagantes nas arquibancadas do Engenheiro Araripe, Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES empataram na abertura da quinta rodada do Campeonato Capixaba 2026. Na noite desta terça-feira, Breno Melo abriu o placar para o Capa-Preta, mas Tiago Moura, de pênalti, deixou tudo igual em 1 a 1.

Com o empate no clássico, o Rio Branco-ES desperdiçou a chance de assumir a liderança. O Capa-Preta chegou aos mesmos oito pontos do líder Serra, mas segue na segunda colocação por ter um saldo de gols inferior. Já a Desportiva Ferroviária chegou aos sete pontos e agora está na terceira posição.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sexta rodada. No sábado, às 16h, a Desportiva Ferroviária recebe o Porto Vitória, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. No domingo, às 18h, o Rio Branco-ES enfrenta o Real Noroeste, no Kleber Andrade.

Torcidas no Engenheiro Araripe Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Torcidas no Engenheiro Araripe Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O jogo

O primeiro tempo entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES foi marcado por muito equilíbrio, pouca inspiração e raras chances claras de gol no Engenheiro Araripe. A Locomotiva tentou arriscar principalmente em finalizações de fora da área com Yan, Ruan e Tiago Moura, mas sem levar real perigo ao goleiro Fernando Henrique.

Já o Rio Branco encontrou dificuldades na criação, apostou em bolas paradas com Breno Melo e teve sua melhor — e praticamente única — oportunidade aos 50 minutos, quando David Lopes encontrou Ronaldo Santos livre na área, mas o lateral finalizou por cima.

No segundo tempo, o Rio Branco voltou mais agressivo e abriu o placar logo aos seis minutos, quando Breno Melo cobrou falta fechada pela esquerda e surpreendeu Pedro Zanette, colocando o Capa-Preta em vantagem. Após o gol, a Desportiva tentou reagir, passou a ocupar mais o campo ofensivo e foi premiada aos 14 minutos, com um pênalti após toque de mão de Thainler. Tiago Moura cobrou com categoria, deslocou Fernando Henrique e deixou tudo igual.

O clássico seguiu equilibrado e tenso, com muitas faltas, cartões e mudanças nas duas equipes, enquanto as chances foram escassas, destacando-se uma grande defesa de Pedro Zanette em finalização colocada de Breno Melo. Na reta final, apesar das tentativas de ambos os lados, o placar não voltou a ser alterado e o duelo terminou empatado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta