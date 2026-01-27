Futebol Capixaba

Treinador do Rio Branco destaca clima positivo antes de clássico

Cícero Júnior ressaltou a importância do triunfo contra o Porto Vitória para o mental do elenco Capa-Preta para o jogo diante da Desportiva

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12:33

Cícero Júnior, técnico do Rio Branco Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Rio Branco vai enfrentar a Desportiva Ferroviária pela primeira vez em 2026 nesta terça-feira, em jogo válido pelo Campeonato Capixaba, e que marca o terceiro clássico de Cícero Júnior à frente da equipe Capa-Preta. Ainda sem vitórias contra times do Trio de Ferro desde que chegou ao clube, o treinador destacou o clima leve a partir do triunfo na última partida, contra o Porto Vitória, como ponto essencial para o mental dos atletas, perante o confronto com a equipe grená.

Nos outros dois clássicos disputados sob o comando de Cícero, ambos frente ao Vitória, o alvinegro foi derrotado por 5 a 1, na Supercopa dos Campeões Capixabas, e por 1 a 0, no Campeonato Capixaba. Do outro lado, a Tiva chega para o duelo com o Rio Branco tendo somado três pontos no último clássico que disputou, curiosamente, também contra o Alvianil.

Vitória x Rio Branco Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Além disso, o último embate contra o time de Jardim América, ainda em 2025, não traz boas memórias. Na ocasião, o Capa-Preta sofreu goleada de 4 a 0, contra o maior rival, dentro do Engenheiro Araripe, que será também o palco da partida desta terça. Às vésperas do jogo, o treinador do Rio Branco destacou importância de chegar de uma vitória significativa, na última rodada do Campeonato Capixaba, para tranquilizar o mental da equipe, além de ressaltar o aprendizado adquirido na temporada.

"Nós estamos vindo de uma grande resultado contra uma grande equipe, que é o Porto Vitória, e isso muda todo o contexto mental. É muito mais fácil até chamar a atenção vindo de uma vitória. Hoje estamos mais leves, vendo o que aconteceu e entendendo que o que passou serviu de aprendizado, mas a última impressão é de uma vitória, e isso não nos traz tranquilidade, e sim liga o alerta para sempre estarmos tentando melhorar e entender que estamos num caminho que pode nos levar a lugares melhores" - disse Cícero Júnior.

Coletiva com Cícero Junior, técnico do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló

O Rio Branco ocupa, atualmente, a segunda posição do Campeonato Capixaba e pode assumir a liderança se vencer a Desportiva, dependendo apenas de um tropeço do Serra, que encara o Forte nesta rodada.

