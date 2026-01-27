Futebol Capixaba

Desportiva pega o Sampaio Corrêa-RJ na 1ª fase da Copa do Brasil

CBF promove o sorteio do mando de campo, do jogo único, nesta quarta-feira

27 de janeiro de 2026

Um dos três representantes do Espírito Santo na edição 2026 da Copa do Brasil, a Desportiva Ferroviária conheceu o seu adversário da primeira fase. Nesta segunda-feira, a CBF confirmou que a Tiva vai enfrentar o Sampaio Corrêa-RJ no jogo único que vale a vaga para a sequência do torneio nacional.

O confronto da Locomotiva Grená, contra o time do Rio de Janeiro, é um dos 14 desta primeira fase da Copa do Brasil, que reúne os 28 clubes piores colocados no Ranking da CBF. Nesta quarta-feira, a entidade faz o sorteio do mando de campo da partida decisiva, que pode ser realizada nos dias 18 ou 19 de fevereiro.

Como a Desportiva conquistou a vaga para a Copa do Brasil?

Semifinalista do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo, no ano passado, a Tiva ficaria sem vaga para disputar competições nacionais, em 2026. No entanto, em outubro de 2025, a CBF anunciou mudanças que garantiram no time de Jardim América no torneio.

Esse ano a Copa do Brasil vai passar a ser disputada por 126 clubes. Com esse aumento, o Espírito Santo foi contemplado com uma terceira vaga, herdada pela Desportiva, terceira colocada no Campeonato Capixaba 2025. Com isso, a Locomotiva Grená vai representar o Estado, juntamente com Rio Branco-ES e Porto Vitória, campeão e vice capixaba, no ano passado.

O retorno da Tiva à Copa do Brasil

A presença da Desportiva Ferroviária, na Copa do Brasil 2026, marca o retorno do clube às competições nacionais. Vivendo um jejum de títulos desde 2016, a Tiva ainda disputou a Série D do Brasileirão, em 2017. Essa participação foi a última da Locomotiva, em um torneio de âmbito nacional.

O ano de 2017 também marcou a última presença do time de Jardim América, na Copa do Brasil. Dona do maior número de participações na competição, entre os clubes capixabas - 9 contra 7 do Rio Branco-ES -, a Desportiva naquela edição foi eliminada pelo Avaí, ainda na primeira fase.

