Novo atacante do Rio Branco se coloca à disposição para atuar como camisa 10

Alisson Faria é ponta de origem, mas já fez a função em outros clubes

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:39

Alisson Farias, atacante do Rio Branco-ES Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF

Apesar de ter elenco recheado, o Rio Branco-ES convive com críticas por não ter camisas dez de origem. Com vasto número de contratações, a ausência de uma alternativa na posição de meia criador ao jovem Breno Melo emerge como alerta, e o desejo de encontrar uma vaga no time titular libera, em jogadores das pontas, a possibilidade de jogar por dentro.

O fenômeno veio à tona mais uma vez na tarde da última segunda-feira, 15 de dezembro, durante apresentação de Alisson Farias, que declarou versatilidade e prontidão para atuar como maestro Capa-Preta. O jogador de 29 anos foi revelado na base do Internacional e passou por problemas extracampo durante a carreira, mas declarou estar à disposição para fazer o que for pedido pelo técnico Cícero Júnior.

"Já conversei com o Cícero, ele vai me dar total liberdade para eu atuar como extremo ou como meia, então se ele precisar de mim de dez, jogo de dez, se precisar de mim como ponta, jogo na ponta", afirmou o atleta, em entrevista coletiva.

Em oportunidade anterior, o treinador citou Alisson como um dos nomes possíveis para assumir a criação alvinegra. Na ocasião, Cícero Júnior não descartou a chegada de um novo atleta para posição, mas se mostrou satisfeito e entusiasmado com a versatilidade do elenco.

"Vejo muito a torcida cobrando a chegada de um camisa 10, mas temos no elenco o Carlinhos que faz essa função muito bem, temos o Breno que além de jogar por fora pode atuar ali também, tem o Neto que faz esse segundo homem com características diferentes, e o Alisson, que jogou muito tempo na função de 10 além de poder jogar como extremo", disse o comandante Capa-Preta.

Além dos torneios estaduais de praxe, o Rio Branco vai disputar, ainda, a Copa do Brasil, a Copa Centro-Oeste e a Série D. O elenco Capa-Preta para 2026 já foi anunciado e conta com os seguintes nomes:

Goleiros: Fernando Henrique, Camillato, Alisson;

Fernando Henrique, Camillato, Alisson; Zagueiros: Darlan, Matheus Castelo, Lucas Barboza, Pedro Marba, Pedro Nunes;

Darlan, Matheus Castelo, Lucas Barboza, Pedro Marba, Pedro Nunes; Laterais: Murilo Henrique, João Paulo Purcino, Ronaldo Santos, Yuri Ribeiro;

Murilo Henrique, João Paulo Purcino, Ronaldo Santos, Yuri Ribeiro; Meio-campistas: Breno Melo, João Paulo, Zé Mateus, Romarinho, Carlinhos, Edmilson;

Breno Melo, João Paulo, Zé Mateus, Romarinho, Carlinhos, Edmilson; Atacantes: Edu, Alisson Farias, David Lopes, Neto, Brandão, Braga, Inácio, Daniel Bôaz, Rafael Gabriel, Heytor;

