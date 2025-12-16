Novo atacante do Rio Branco se coloca à disposição para atuar como camisa 10

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:39
O fenômeno veio à tona mais uma vez na tarde da última segunda-feira, 15 de dezembro, durante apresentação de Alisson Farias, que declarou versatilidade e prontidão para atuar como maestro Capa-Preta. O jogador de 29 anos foi revelado na base do Internacional e passou por problemas extracampo durante a carreira, mas declarou estar à disposição para fazer o que for pedido pelo técnico Cícero Júnior.
"Já conversei com o Cícero, ele vai me dar total liberdade para eu atuar como extremo ou como meia, então se ele precisar de mim de dez, jogo de dez, se precisar de mim como ponta, jogo na ponta", afirmou o atleta, em entrevista coletiva.
Em oportunidade anterior, o treinador citou Alisson como um dos nomes possíveis para assumir a criação alvinegra. Na ocasião, Cícero Júnior não descartou a chegada de um novo atleta para posição, mas se mostrou satisfeito e entusiasmado com a versatilidade do elenco.
"Vejo muito a torcida cobrando a chegada de um camisa 10, mas temos no elenco o Carlinhos que faz essa função muito bem, temos o Breno que além de jogar por fora pode atuar ali também, tem o Neto que faz esse segundo homem com características diferentes, e o Alisson, que jogou muito tempo na função de 10 além de poder jogar como extremo", disse o comandante Capa-Preta.
Além dos torneios estaduais de praxe, o Rio Branco vai disputar, ainda, a Copa do Brasil, a Copa Centro-Oeste e a Série D. O elenco Capa-Preta para 2026 já foi anunciado e conta com os seguintes nomes:
