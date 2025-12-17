Futebol

Novo reforço, João Paulo enaltece projeto do Rio Branco

Volante de 40 anos tem rodagem por grandes clubes do Brasil

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:43

João Paulo Silva, volante do Rio branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF

O Rio Branco-ES segue investindo em melhorar o elenco para 2026. Anunciado há mais de um mês, o volante João Paulo foi apresentado oficialmente, pelo clube, apenas na segunda-feira. O experiente jogador de 40 anos destaca que o projeto do Brancão foi determinante para o seu acerto.

Com rodagem por diversos clubes do cenário nacional, e principalmente do sul do país, João coleciona acessos e tem carreira extensa. Além da boa performance no Brasil, o jogador atuou, também, no Japão, defendendo as cores do Albirex Nigata.

Na apresentação, que ocorreu na última segunda-feira, 15 de dezembro, o atleta garantiu que o projeto, apresentado pelo Executivo de Futebol do alvinegro, Guilherme Lobo, foi central para sua contratação, além de reforçar o foco na Supercopa dos Campeões Capixabas.

"O Guilherme me ligou, a gente conversou muito, ele me apresentou o projeto do clube e na hora eu me apaixonei. Acho que eu precisava disso, colocar o Rio Branco onde ele merece, então venho para dar meu melhor. Eu passei por alguns clubes e o Rio Branco está dando uma estrutura muito boa para o jogador, eu acho que por isso estão vindo jogadores renomados pra cá. A gente pensa no Capixabão, na Série D e em todos os campeonatos, mas primeiramente a gente tem uma final, então estamos focados, e se Deus abençoar a gente vai ser campeão e dar alegria pra torcida", afirmou João Paulo

Além do torneio amistoso, o Rio Branco terá pela frente, em 2026, o Campeonato Capixaba e a Copa ES, como de costume, a Copa do Brasil, a Copa Centro-Oeste e a Série D. O Capa-Preta se classificou para todas as competições possíveis para uma equipe capixaba na próxima temporada.

