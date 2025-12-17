Home
>
Futebol Capixaba
>
Novo reforço, João Paulo enaltece projeto do Rio Branco

Novo reforço, João Paulo enaltece projeto do Rio Branco

Volante de 40 anos tem rodagem por grandes clubes do Brasil

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:43

João Paulo Silva, volante do Rio Branco
João Paulo Silva, volante do Rio branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF

O Rio Branco-ES segue investindo em melhorar o elenco para 2026. Anunciado há mais de um mês, o volante João Paulo foi apresentado oficialmente, pelo clube, apenas na segunda-feira. O experiente jogador de 40 anos destaca que o projeto do Brancão foi determinante para o seu acerto.

Recomendado para você

Volante de 40 anos tem rodagem por grandes clubes do Brasil

Novo reforço, João Paulo enaltece projeto do Rio Branco

Alisson Faria é ponta de origem, mas já fez a função em outros clubes

Novo atacante do Rio Branco se coloca à disposição para atuar como camisa 10

No próximo ano, além de disputar a Supercopa dos Campeões Capixabas, Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo, Alvianil vai jogar pela quarta vez o Campeonato Brasileiro Série D

Vitória apresenta elenco para a temporada 2026

Com rodagem por diversos clubes do cenário nacional, e principalmente do sul do país, João coleciona acessos e tem carreira extensa. Além da boa performance no Brasil, o jogador atuou, também, no Japão, defendendo as cores do Albirex Nigata.

Na apresentação, que ocorreu na última segunda-feira, 15 de dezembro, o atleta garantiu que o projeto, apresentado pelo Executivo de Futebol do alvinegro, Guilherme Lobo, foi central para sua contratação, além de reforçar o foco na Supercopa dos Campeões Capixabas.

"O Guilherme me ligou, a gente conversou muito, ele me apresentou o projeto do clube e na hora eu me apaixonei. Acho que eu precisava disso, colocar o Rio Branco onde ele merece, então venho para dar meu melhor. Eu passei por alguns clubes e o Rio Branco está dando uma estrutura muito boa para o jogador, eu acho que por isso estão vindo jogadores renomados pra cá. A gente pensa no Capixabão, na Série D e em todos os campeonatos, mas primeiramente a gente tem uma final, então estamos focados, e se Deus abençoar a gente vai ser campeão e dar alegria pra torcida", afirmou João Paulo

Além do torneio amistoso, o Rio Branco terá pela frente, em 2026, o Campeonato Capixaba e a Copa ES, como de costume, a Copa do Brasil, a Copa Centro-Oeste e a Série D. O Capa-Preta se classificou para todas as competições possíveis para uma equipe capixaba na próxima temporada.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais