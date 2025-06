Estreia no comando

Ancelotti valoriza defesa, mas admite baixa produção da seleção no ataque

Carlo Ancelotti, 65, ficou satisfeito com a postura defensiva da seleção brasileira em sua estreia à frente da equipe, nesta quinta-feira (5), diante do Equador

Publicado em 6 de junho de 2025 às 09:31

Carlo Ancelotti, 65, ficou satisfeito com a postura defensiva da seleção brasileira em sua estreia à frente da equipe, nesta quinta-feira (5), diante do Equador. O empate sem gols, no entanto, mostrou ao treinador que seu maior desafio nos próximos jogos será melhorar a produção ofensiva.>

Ancelotti fez sua estreia no comando da seleção Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

"Para mim, foi [um jogo] muito bom. Acho que o time teve uma boa atitude, estava organizado e, em alguns momentos, criou grande pressão ofensiva", afirmou o italiano. "Poderia ter sido melhor com a bola no terço final e ter um jogo mais fluido", reconheceu, antes de criticar o gramado do estádio Monumental de Guayaquil.>

"Tivemos dificuldade para sair [da defesa]. Eu não quero dar desculpas, mas não foi tão fácil jogar neste campo", disse o comandante. "No final, ficou um bom empate em um bom jogo. Saímos satisfeitos e confiantes para o próximo.">

O Brasil voltará a campo na próxima terça-feira (10), quando enfrentará o Paraguai, em São Paulo.>

O treinador também elogiou a "boa geração de jogadores" do Equador e lembrou que "ninguém os derrotou aqui [em solo equatoriano]" nesta edição das Eliminatórias para a Copa do Mundo.>

A equipe equatoriana ocupa a vice-liderança do torneio sul-americano classificatório para o Mundial, com 24 pontos --a equipe começou com três pontos negativos, por escalação irregular de um atleta na edição anterior das Eliminatórias--, somente atrás da Argentina, que soma 31. O Brasil, por enquanto, permanece em quarto, com 22.>

Vinicius Junior e Casemiro defenderam a atuação da seleção diante do Equador. Ambos fizeram questão de enfatizar que Ancelotti teve apenas dois dias de treino com o elenco completo antes de sua estreia à frente do Brasil.>

"Ele ainda não teve tempo para mostrar seu trabalho, seu plano de jogo. Todo o mundo tem que seguir junto, feliz, porque a Copa do Mundo é logo ali", disse o atacante do Real Madrid.>

"Tivemos um sistema defensivo sólido. Poucas oportunidades para eles. A seleção tem que ser melhor, ser dominante, mas tivemos só dois dias de trabalho, aos poucos vamos melhorando", acrescentou o volante do Manchester United.>

