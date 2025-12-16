Folha de São Paulo

Dembélé confirma favoritismo e eleito o melhor do mundo da Fifa

Francês também já havia faturado, em setembro, a premiação Bola de Ouro, entregue pela revista France Football

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:46

Dembélé, da França, é eleito o melhor jogador do mundo Crédito: Fifa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante francês Ousmane Dembélé, 28, do PSG (Paris Saint-Germain), confirmou os prognósticos e foi eleito nesta terça-feira (16) o melhor jogador de futebol da temporada 2024/25 pela premiação The Best, da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Liderando a formação parisiense nas conquistas da Champions League, do Campeonato Francês e da Copa da França, Dembéle também já havia faturado, em setembro, a premiação Bola de Ouro, entregue desde 1956 pela revista France Football.

O atacante francês voltou a fazer a dobradinha, levando as duas principais premiações do futebol internacional em uma mesma temporada.

Em 2024, a Bola de Ouro foi entregue ao meia espanhol Rodri, do Manchester City, enquanto o The Best foi para Vinicius Junior, do Real Madrid. Em 2023, Lionel Messi havia ficado com as duas premiações.

Na temporada mais artilheira da carreira, Dembélé fez 37 gols em 60 partidas (média de 0,61 por jogo), além de ter distribuído 14 assistências.

Até então, a melhor temporada do atacante havia sido a 2018/19, ainda em seu segundo ano pelo Barcelona, quando marcou 14 vezes e deu oito assistências em 46 partidas.

Liderando o coletivo parisiense rumo ao seu primeiro título do continental europeu, com oito gols em 15 partidas -média de 0,5 gol por jogo-, e mais seis assistências, o francês foi eleito pela Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) o melhor do torneio.

Na goleada por 5 a 0 contra a Inter de Milão na decisão, em Munique, foram de Dembélé os passes para o segundo e o quarto gols do PSG, marcados por Desiré Doué e Kvaratskhelia.

Na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, o francês não pôde atuar na fase de grupos devido a uma lesão.Voltou à equipe nas oitavas de final, contra o Inter Miami, e marcou no jogo seguinte, contra o Bayern de Munique, nas quartas de final. Voltou às redes contra o Real Madrid, nas semifinais.

Pela seleção francesa, Dembélé entrou em campo sete vezes pela Liga das Nações e marcou dois gols, contra a Bélgica e a Croácia, de dentro da área, de direita e esquerda. Na semifinal do torneio, a França acabou superada pela Espanha por 5 a 4.

O atacante deve voltar ao time do PSG na decisão da Copa Intercontinental, contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17). Ele foi desfalque nas duas últimas partidas da equipe de Luis Enrique, após contrair uma virose, mas está recuperado e treina com o grupo que está no Qatar.

Aitana Bonmatí vence pela terceira vez seguida na categoria feminina

O prêmio de melhor jogadora foi para a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, que venceu a premiação pela terceira vez seguida. Ela também venceu as últimas três edições da Bola de Ouro.

O espanhol Luis Enrique, do PSG, foi eleito o melhor técnico de time masculino, enquanto a holandesa Sarina Wiegman, campeã da Euro feminina com a Inglaterra, foi eleita a melhor técnica de equipe feminina. Foi a quinta vez que Sarina venceu o prêmio ela também ganhou em 2017, 2020, 2022 e 2023.

Prêmio Puskás, de gol mais bonito, vai novamente para argentino

O italiano Gianluigi Donnarumma, que se transferiu do PSG para o Manchester City, foi eleito o melhor goleiro da temporada. Hannah Hampton, do Chelsea, foi eleita a melhor goleira.

O prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do futebol masculino, foi para o argentino Santiago Montiel, que marcou de bicicleta pelo Independiente, em duelo contra o Rivadavia, pelo campeonato nacional.

Ele se torna o segundo argentino a conquistar o prêmio -e de modo consecutivo- depois de Alejandro Garnacho, em 2024, também por um gol de bicicleta.

Já o prêmio Marta, do gol mais bonito no futebol feminino, foi para Lizbeth Ovalle, do Tigres, do México. Ela selou a vitória por 2 a 0 contra o Chivas Guadalajara, pelo Mexicano feminino, ao acertar um "chute de escorpião" no ângulo esquerdo, depois de cruzamento de Jenni Hermoso no centro da área.

O prêmio Fair Play, concedido em reconhecimento a "condutas honrosas" no futebol, foi para o médico Andreas Harlass-Neuking, do SSV Jahn Regensburg, da segunda divisão alemã.

Médico especialista em medicina esportiva e cirurgia esportiva, Harlass-Neuking reanimou um torcedor que havia desmaiado antes de uma partida entre Regensburg e Magdeburg, em Magdeburg, na Alemanha.

"Harlass-Neuking soube da situação pelos jogadores e correu rapidamente para a área reservada aos torcedores da casa, pulando uma barreira e reanimando o torcedor. O experiente médico também se certificou de que o torcedor do Magdeburg estava estável o suficiente para ser transferido para um hospital local", destacou a Fifa.

Já os torcedores do Zakho SC, do Iraque, receberam o prêmio da Fifa dedicado aos fãs do futebol.

Antes da partida do Campeonato Iraquiano contra o Al-Hudood, em 13 de maio, os torcedores do Zakho jogaram milhares de bichos de pelúcia no campo. Os brinquedos foram recolhidos antes do início da partida e doados a crianças doentes.

Confira a lista completa com todos os vencedores da premiação da Fifa

1991 Lothar Matthäus (ALE)

1992 Marco van Basten (HOL)

1993 Roberto Baggio (ITA)

1994 Romário (BRA)

1995 George Weah (LIB)

1996 Ronaldo (BRA)

1997 Ronaldo (BRA)

1998 Zinedine Zidane (FRA)

1999 Rivaldo (BRA)

2000 Zinedine Zidane (FRA)

2001 Luís Figo (POR)

2002 Ronaldo (BRA)

2003 Zinedine Zidane (FRA)

2004 Ronaldinho Gaúcho (BRA)

2005 Ronaldinho Gaúcho (BRA)

2006 Fabio Cannavaro (ITA)

2007 Kaká (BRA)

2008 Cristiano Ronaldo (POR)

2009 Lionel Messi (ARG)

2010* Lionel Messi (ARG)

2011* Lionel Messi (ARG)

2012* Lionel Messi (ARG)

2013* Cristiano Ronaldo (POR)

2014* Cristiano Ronaldo (POR)

2015* Lionel Messi (ARG)

2016 Cristiano Ronaldo (POR)

2017 Cristiano Ronaldo (POR)

2018 Luka Modric (CRO)

2019 Lionel Messi (ARG)

2020 Robert Lewandowski (POL)

2021 Robert Lewandowski (POL)

2022 Lionel Messi (ARG)

2023 Lionel Messi (ARG)

2024 Vinicius Junior (BRA)

2025 Ousmane Dembélé (FRA)

*Entre 2010 e 2015, o prêmio foi entregue em parceria com a France Football

