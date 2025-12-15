Home
Zona Mista #65: Vasco e Corinthians decidem a Copa do Brasil, e Flamengo na final do Mundial

Filipe Souza, Vitor Gregório, Daniel Marçal e Murilo Cuzzuol comandaram a resenha

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:31

O Zona Mista #65 chega com tudo nesta segunda-feira (15), com as análises das semifinais da Copa do Brasil, dando destaque para as classificações para de Vasco e Corinthians para a decisão, e a final entre Flamengo e PSG no Mundial de CLubes. Filipe Souza, Vitor Gregório, Daniel Marçal e Murilo Cuzzuol comandaram a resenha.

Zona Mista #65: Vasco e Corinthians decidem a Copa do Brasil, e Flamengo na final do Mundial

