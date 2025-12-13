É festa!

Bairro da Penha e Adalberto Simão Nader são campeões da Taça EDP das Comunidades

Com a vitória, equipes garantiram R$ 24 mil em premiações convertidos na compra de materiais esportivos e também receberam troféus e medalhas para os atletas, que foram reconhecidos individualmente pelo destaque na competição

Agora é só comemorar! Bairro da Penha, no feminino, e Adalberto Simão Nader, no masculino, são os grandes campeões da Taça EDP das Comunidades 2025.

Os jogos para definição do título de um dos campeonatos mais relevantes do cenário esportivo do Espírito Santo foram realizados na manhã deste sábado (13), no Camp Nou, no bairro Barcelona, na Serra. Enquanto a comunidade de Bairro da Penha, de Vitória, celebra o bicampeonato após vencer Vale Encantado, de Vila Velha, o time de Adalberto, de Guarapari, comemora um título inédito logo na estreia no torneio após uma vitória avassaladora sobre Nova Almeida, equipe serrana dona do título de 2024.

Com a vitória, as equipes garantiram R$ 24 mil em premiações (R$ 12 mil para cada) convertidos na compra de materiais esportivos e também receberam troféus e medalhas para os atletas, que foram reconhecidos individualmente com troféus de artilheiro e goleiro menos vazado.

A decisão feminina abriu os trabalhos nesta manhã com direito a disputa de pênaltis. Em um jogo equilibrado, as meninas garantiram uma partida de tirar o fôlego com uma série de jogadas trabalhadas e chances claras de gol que, apesar de bem trabalhadas, não eram efetivadas com a rede balançando.

No primeiro tempo, na marca de apenas 2 minutos, Bairro da Penha abriu o placar com Maria Eduarda e logo alimentou o sonho do bicampeonato. Segurando mais o jogo, a equipe da Capital, porém, foi surpreendida com o empate após bela finalização de Michelly, que, aos 24 minutos da primeira etapa, encobriu a goleira adversária para deixar tudo igual no marcador.

Sem mais nenhum gol para mudar o cenário do jogo, a partida foi para os pênaltis. Na marca da cal, apesar da tensão, todas as quatro primeiras batedoras de cada equipe converteram suas batidas.

A decisão, então, ficou para o quinto e último pênalti. Por Bairro da Penha, Ana Julia Ribeiro foi para a bola e marcou, deixando a equipe em vantagem. Quando tudo parecia seguir para mais um empate, Bianca Almeida bateu fraco e deixou a bola fácil para a goleira Rayssa Aguiar impedir o gol e partir para a comemoração do bicampeonato do time da Capital, treinado por Thyago Torrezani.

"O que tento passar para as meninas é que [espero] que elas se tornem não só atletas, mas cidadãs do bem. Foi bonito e emocionante e isso é o futebol. Estou muito feliz pelas meninas, pelo nosso projeto e pelo bi para o bairro", disse o treinador.

A centroavante Ludmilla Veiga, atleta campeã e premiada individualmente pela artilharia da competição, também comemorou o feito para o time da Capital. "A gente fica muito feliz porque a gente vem se esforçando muito para ser campeã e fico muito feliz também pela artilharia. Se não fosse a ajuda das meninas [colegas de clube] eu não conseguiria chegar, todos os meus gols passaram por todas elas", afirmou a atleta, destacando a parceria com as companheiras na busca pelas conquistas.

Passado o frenesi da final feminina, o Camp Nou deu lugar a final masculina. De um lado, uma equipe que buscava o bicampeonato e, do outro, um estreante com o sonho do título inédito.

Adalberto Simão Nader e Nova Almeida começaram um duelo nada técnico. Ambas as equipes valorizavam o esforço físico dos atletas para chegar até a área adversária, mas pecavam no terço final do campo sem conseguir boas finalizações.

Com os ânimos à flor da pele no clima da decisão, os treinadores providenciavam ajustes de posicionamento para buscar mais efetividade em campo, o que começou a surtir efeito só na altura dos 30 minutos do primeiro tempo.

Foi justamente na parte final da primeira etapa que o zagueiro Caio Henrique, aos 33 minutos, abriu o placar para o time de Guarapari com um cabeceio após cobrança de escanteio. O gol demandou uma reorganização geral de ambas as equipes, mas Adalberto Simão Nader foi mais efetivo e aumentou o marcador aos 36 minutos com gol de Kauan Batista, camisa 10 da equipe.

Até aí, Nova Almeida ainda lutava para diminuir a desvantagem, mas tomou um banho de água fria ao tomar o terceiro gol apenas um minuto depois. Kauan Batista, mais uma vez, fez bela jogada com Pietro Medeiros e ampliou as chances do título.

O mesmo Pietro, já no início da segunda etapa, foi o responsável por sacramentar o título ao marcar o quarto gol da equipe de Guarapari em jogada individual dentro da área, quando dominou a bola, se livrou do marcador e bateu forte para fazer 4 a 0 para Adalberto Simão Nader.

Após uma série de substituições de ambos os lados, Nova Almeida chegou a ter uma das chances mais claras da grande decisão após ter um pênalti marcado a seu favor, quando Nicolas Malta foi derrubado na grande área. Na bola, porém, prevaleceu o brilho do goleiro Gabriel Rossi, que defendeu a batida do próprio Nicolas e ainda salvou a equipe da Cidade Saúde no rebote, tirando todas as possibilidades de reação do time serrano. No final, goleada de Adalberto Simão Nader, o inédito campeão.

"Deus nos prometeu essa vitória. Quando soube que nossa comunidade foi contemplada com a inscrição [para participar da Taça EDP], pedi a Deus para que me desse um propósito e Ele me deu. Às vezes é difícil, mas superamos nossas dificuldades e chegamos ao título", declarou Ailton Ferreira, treinador da equipe vencedora.

Pietro Medeiros, um dos destaques do time e muitas vezes aclamado pela torcida presente em Barcelona, celebrou detalhando o esforço da equipe desde a fase inicial da competição. "Desde o início do campeonato treinamos muito forte para conseguir o título e conseguimos. Estamos aqui para conquistar tudo em nome de Adalberto Simão Nader e de Guarapari. Isso é fruto de muito esforço e dedicação e cada vez vamos aprendendo e conquistando mais", diz o jogador.

Premiações

Além das premiações financeiras, a Taça EDP das Comunidades garantiu premiações para os jogadores em destaque e também um churrasco liberado para 100 pessoas da comunidade de Eldorado, apontada como a mais animada da competição e vencedora do troféu “Que Torcida é Essa!”.

Artilheira: Ludmilla Veiga (Bairro da Penha) - 5 gols

Melhor goleira: Rayssa Aguiar (Bairro da Penha)

Artilheiro: Kauan Batista (Adalberto Simão Nader) - 6 gols



Melhor goleiro: Gabriel Rossi



