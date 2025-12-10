Acompanhe ao vivo!

Grande final da Taça EDP das Comunidades é neste sábado (13) na Serra

A poucos passos do troféu, da premiação de R$ 24 mil e das medalhas que prestigiam os campeões e atletas em destaque, as equipes fazem ajustes finais para a decisão

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 23:40

Está chegando a hora da grande final da Taça EDP das Comunidades 2025. No próximo sábado (13), no bairro Barcelona, na Serra, quatro equipes de diferentes pontos da Grande Vitória entram em campo em busca do título da competição — a maior e mais relevante para fomento do esporte nas comunidades do Espírito Santo. Os finalistas foram definidos após disputas intensas realizadas no último sábado (6) no Campo de Eldorado, também na Serra.

No masculino, Nova Almeida joga em casa e vai em busca do bicampeonato. No embate contra Adalberto Simão Nader , de Guarapari, a equipe serrana defende o título conquistado em 2024.





joga em casa e vai em busca do bicampeonato. No embate contra , de Guarapari, a equipe serrana defende o título conquistado em 2024. No feminino, o time de Bairro da Penha, de Vitória, vive um cenário parecido com o de Nova Almeida: venceu a competição no ano passado e também luta pelo bicampeonato. No embate entre as garotas, a outra comunidade finalista é a de Vale Encantado, de Vila Velha.

A poucos passos do troféu, da premiação de R$ 24 mil e das medalhas que prestigiam os campeões e atletas em destaque, as equipes fazem os ajustes finais para a decisão.

"Com muita entrega da equipe nas últimas fases, agora estamos a caminho de mais uma final. O plano é o mesmo de quando a gente começou o campeonato: jogar muita bola com mentalidade e foco", projeta o treinador Daniel Souza, de Nova Almeida.

Do outro lado da chave masculina, Adalberto Simão Nader também mantém o foco e tem planos ambiciosos para ir em busca da conquista.

"Vamos investir nos nossos treinos para chegar bem na decisão. O trabalho é longo, mas graças a Deus temos feito aquilo que nos proporcionou chegar até essa final e temos a certeza de que seremos campeões", aponta Ailton Ferreira, treinador da equipe da Cidade Saúde.

Ailton Ferreira, treinador de Adalberto Simão Nader, passa orientações à equipe Crédito: Eduardo Marques (Central das Comunidades)

Trajetória dos finalistas NOVA ALMEIDA:



Fase de grupos: 2º colocado no Grupo B;

Oitavas de final: venceu Jardim Carapina (Serra) por 3 a 2 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar;

Quartas de final: venceu Planalto Serrano (Serra) por 2 a 1 nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar;

Semifinal: venceu Santana (Cariacica) por 4 a 2.



ADALBERTO SIMÃO NADER:



Fase de grupos: 2º colocado do Grupo F;

Oitavas de final: venceu Nova Rosa da Penha (Cariacica) por 5 a 4 nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar;

Quartas de final: venceu Mucuri (Cariacica) por 2 a 0;

Semifinal: venceu São Torquato (Vila Velha) por 3 a 2.

Foco redobrado no feminino

Para Thiago Torezani, treinador da equipe feminina de Bairro da Penha, o diálogo será fundamental para garantir um bom desempenho do time.



Nas últimas fases, o calor foi predominante durante os jogos da Taça EDP e, por isso, o treinador acredita que preparar o mental das atletas é crucial para evitar a queda do rendimento das jogadoras devido ao desgaste físico.

"Temos um saldo muito positivo até aqui e isso vem por meio de muita conversa com elas, preparando para a adaptação aos locais de jogos, que são sempre diferentes. Às vezes é complicado, mas temos muito treinamento e atividades no meio da semana para que tudo dê certo na decisão", diz o professor.

Equipe de Bairro da Penha, de Vitória, comemora classificação para a grande final da Taça EDP das Comunidades Crédito: Eduardo Marques (Central das Comunidades)

Para Marlison Luciano, treinador do time de Vale Encantado, o esforço não será diferente com as atletas do município canela-verde.

"Passamos por um grande jogo na semifinal e superamos a fase em que caímos no ano passado. É um momento único. Vamos trabalhar duro para trabalhar o melhor do time e chegar com tudo nessa grande final que está por vir", destaca o treinador.

Trajetória das finalistas BAIRRO DA PENHA:



Fase de grupos: 1º colocado do Grupo B;

Quartas de final: venceu Serra Dourada (Serra) por W.O após ausência das adversárias;

Semifinal: venceu Goiabeiras (Vitória) por 3 a 1.



VALE ENCANTADO:



Fase de grupos: 1º colocado do Grupo A;

Quartas de final: venceu Jesus de Nazareth (Vitória) por 5 a 1;

Semifinal: venceu Andorinhas (Vitória) por 2 a 1 nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar.

Como acompanhar as finais?

Além das arquibancadas livres no Camp Nou, em Barcelona, as decisões podem ser acompanhadas por meio de uma transmissão ao vivo no site e no YouTube de A Gazeta. Na plataforma de vídeos, basta pesquisar por "A Gazeta ES" e ir até a aba de vídeos ao vivo. No site, uma chamada especial será disponibilizada pouco antes do início dos jogos com o link da transmissão.



Também é possível acompanhar todos os detalhes da competição no aplicativo da Taça EDP das Comunidades, conferindo o resultado de jogos e os atletas em destaque.

Clique nos links abaixo para fazer o download:



Android

iOS (iPhone)

Taça EDP das Comunidades 2025 passou por diversas localidades da Grande Vitória Crédito: Eduardo Marques (Central das Comunidades)

Além da premiação de R$ 24 mil para as equipes campeãs (R$ 12 mil para cada), a competição vai promover premiações pessoais para os artilheiros e para os goleiros menos vazados da Taça.

E os torcedores não ficam de fora! A torcida mais animada da competição, avaliada por critérios como músicas, comparecimento nos jogos e uniformes, será premiada com um churrasco liberado para a comunidade vencedora e com o troféu "Que Torcida é Essa!".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta