Futebol

De olho na decisão, equipes ajustam detalhes para semifinais da Taça EDP

A apenas um passo da grande final, treinadores de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra e Cariacica alinham expectativas e preparam os melhores talentos para jogos neste sábado (6)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:33

Equipes ajustam últimos detalhes antes de partidas das semifinais da Taça EDP Crédito: João Barbosa

A oitava edição da Taça EDP das Comunidades chega em mais um momento decisivo. Neste sábado (6), a partir de 8h, a competição abre as portas para a disputa das semifinais no Campo de Eldorado, na Serra. Em campo, quatro equipes em cada chave — masculina e feminina — brigam por duas vagas na grande final, marcada para 13 de dezembro.

Após a disputa acirrada da fase de grupos, que promoveu jogos por toda a Grande Vitória, as oitavas e as quartas de final foram definidas no detalhe e com várias partidas decididas nos pênaltis. Agora, em mais uma etapa de mata-mata, o clima é de ansiedade e expectativas altas entre atletas, treinadores e torcedores.

➥ No Campo de Eldorado, a competição vai conhecer os finalistas após os seguintes jogos:

MASCULINO:



Nova Almeida (Serra) x Santana (Cariacica) — 8h

Adalberto Simão Nader (Guarapari) x São Torquato (Vila Velha) — 10h30





Nova Almeida (Serra) x Santana (Cariacica) — 8h Adalberto Simão Nader (Guarapari) x São Torquato (Vila Velha) — 10h30 FEMININO:



Vale Encantado (Vila Velha) x Andorinhas (Vitória) — 9h30

Bairro da Penha (Vitória) x Goiabeiras (Vitória) — 13h



Para chegar até aqui, essas equipes superaram outras 32 comunidades de diferentes pontos do Estado. A poucos detalhes de chegar mais perto do título, os treinadores fazem os últimos ajustes para manter vivo o sonho de conquistar o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.

“Estamos com os olhos na final. Estamos trabalhando muito durante a semana e corrigindo nossos erros. Nossos meninos têm foco, força e muita raça. Eles merecem estar aqui e vamos com tudo em busca do objetivo”, projeta Lucas Bezerra, treinador da equipe masculina de Santana.

Em campo, a comunidade de Cariacica vai enfrentar Nova Almeida, da Serra, atual dona do título da Taça EDP das Comunidades. Apesar do grande desafio, entre os semifinalistas, o sentimento é o mesmo: a competição garante formação esportiva, integração e visibilidade.

É muito gratificante estar aqui em uma competição como a Taça. Temos trabalhado bastante para ocupar um lugar como esse e é muito relevante para ajudar nossos jovens Ailton Ferreira Treinador da comunidade de Adalberto Simão Nader

Para Sidnei Freitas, treinador da equipe feminina de Goiabeiras, da Capital, a competição também serve como uma verdadeira vitrine, inclusive para o talento das jovens meninas.

“Esse ano nos organizamos para participar pela relevância da competição. A gente sabe que para o futebol feminino tudo é mais difícil, mas aqui a gente vê que as meninas aderiram ao projeto e que estão unidas em busca do objetivo”, diz Sidnei.

Equipe feminina de Goiabeiras, de Vitória Crédito: João Barbosa

Vale lembrar que para s equipes vencedoras, o campeonato garante uma premiação recheada. Estão previstos R$ 24 mil em premiações, sendo R$ 12 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades capixabas.

Leia mais Ex-atleta da Taça EDP representa o Brasil nas Surdolimpíadas no Japão

Para os atletas, no masculino e no feminino, também estão previstas premiações para artilheiros e goleiros menos vazados, com um troféu especial para cada um.

Vale lembrar que quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios. Assim como nas últimas edições, ao final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Que Torcida é Essa!”, com um churrasco liberado para o bairro campeão entre as torcidas.

Todos os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos por meio do aplicativo oficial da Taça, disponível para iOS e Android.

BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES



Android

iOS (Iphone)

Calendário da Taça EDP das Comunidades 2025 ➣ 6/12 — Semifinais

➣ 13/12 — Finais (com transmissão ao vivo em A Gazeta)



