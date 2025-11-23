Eletrizante

Com muita emoção e pênaltis, classificados para as quartas de final da Taça EDP estão definidos

Em um dia de muito calor em Vitória, atletas deram o melhor de si para garantir o carimbo no passaporte para a próxima fase do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 12:18

Das oito partidas das oitavas de final, seis foram definidas após cobranças de pênalti Crédito: João Barbosa

Taça EDP das Comunidades 2025. Sol, calor, raça e uma série de disputas de pênaltis emocionantes ditaram os jogos decisivos das equipes masculinas nas oitavas, realizados neste sábado (22), no Campo do Itararé, em

Estão definidas as comunidades classificadas para as quartas de final da. Sol, calor, raça e uma série de disputas de pênaltis emocionantes ditaram os jogos decisivos das equipes masculinas nas oitavas, realizados neste sábado (22), no Campo do Itararé, em Vitória . Das oito partidas, seis só foram definidas após as cobranças na marca da cal.

Agora, as equipes classificadas têm uma semana de preparação para a próxima fase, marcada para o próximo sábado (29) no Campo de Andorinhas, também na Capital. Na data, os times femininos também voltam a campo em busca da vaga nas semifinais. As garotas da Taça, por sua vez, tiveram duas semanas de preparação já que, após a fase de grupos, avançaram diretamente para quartas.

Como foram os jogos?

A primeira partida foi entre Nova Rosa da Penha e Adalberto Simão Nader. No tempo regulamentar, as equipes de Cariacica e de Guarapari ficaram no 0 a 0, apesar de um jogo cadenciado e cheio de oportunidades para ambos os lados. Com o empate, a disputa foi parar nos pênaltis, ocasião em que o time de Adalberto venceu por 5 a 4.

No segundo jogo, São Pedro e São Torquato fizeram o duelo de Vitória contra Vila Velha. Também sem gols com bola rolando, o jogo foi para as penalidades. Melhor para a equipe canela-verde: 3 a 2 nas cobranças, com destaque para os goleiros que acumularam defesas e jogaram a decisão para as batidas alternadas.

Na terceira partida, mais emoção na marca da cal. Desta vez, Planalto Serrano e Barcelona disputavam a primeira vaga da Serra nas quartas. Após mais um empate em 0 a 0, o time de Planalto carimbou o passaporte para a próxima fase vencendo por 2 a 1 nos pênaltis.

Em mais um embate entre equipes da Serra, Jardim Carapina e Nova Almeida entraram em campo para a quarta partida do dia. Por ausência de um atleta, o time de Nova Almeida começou o jogo com saldo de -1 gol, como previsto no regulamento da competição. A equipe, atual campeã da Taça, buscou o empate e segurou o resultado de 1 a 1 até o início do segundo tempo. Nesta etapa, Jardim Carapina marcou o segundo gol e, quando tudo parecia definido, Nova Almeida igualou o placar mais uma vez: 2 a 2. Novamente nos pênaltis, melhor para o atual campeão: 3 a 2 no resultado para manter vivo o sonho do bicampeonato.

Campo do Itararé, em Vitória, recebeu equipes de diferentes pontos da Região Metropolitana neste sábado (22) Crédito: João Barbosa

Já no período da tarde, Ibes, de Vila Velha, e Alagoano, de Vitória, pausaram a sequência de penalidades. A equipe canela-verde abriu o placar no primeiro tempo, mas levou o empate do time da Capital apenas um minuto depois. Na segunda etapa, o time da comunidade do Ibes consolidou o resultado com mais dois gols. No fim, 3 a 1 para a equipe de Vila Velha, que também avança para as quartas.

Depois, foi a vez de Santana e Vila Nova de Colares. Em campo, o time de Cariacica garantiu o passe para a próxima fase com o placar magro de 1 a 0, despachando a equipe de Vila Nova sem sustos.

Quando as penalidades pareciam ter dado adeus à fase das oitavas, Eldorado e São Geraldo 2 voltaram a disputar outra vaga para a Serra na penúltima partida do dia. Mais um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e mais uma disputa emocionante nos pênaltis. No mano a mano entre batedores e goleiros, vitória de São Geraldo por 4 a 3 eliminando a equipe vice-campeã de 2024.

No último jogo do dia, mais pênaltis. Jabaeté, de Vila Velha, e Mucuri, de Cariacica, fecharam a fase classificatória com novo empate por 0 a 0 no tempo normal. Nas batidas, a equipe cariaciquense garantiu a vaga com vitória por 3 a 2, finalizando a passagem do time canela-verde nesta edição.

Próximos jogos

Com a tabela das quartas de final definida, as equipes agora se preparam para mais um sábado de jogos eletrizantes. Veja os confrontos:

São Geraldo 2 x Santana

Adalberto Simão Nader x Mucuri



Nova Almeida x Planato Serrano



Ibes x São Torquato



No feminino, os embates também estão alinhados:

Goiabeiras x Kubitschek

Bairro da Penha x Serra Dourada



Vale Encantado x Jesus de Nazareth



Nova Rosa da Penha x Andorinhas



Todos os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos por meio do aplicativo oficial da Taça, disponível para iOS e Android.

Calendário da Taça EDP das Comunidades 2025 ➣ 29/11 — Quartas de Final

➣ 6/12 —Semifinais

➣ 13/12 — Finais (com transmissão ao vivo em A Gazeta)



Premiação

Após a maratona de jogos, a Taça EDP das Comunidades vai garantir R$ 24 mil em premiações, sendo R$ 12 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades capixabas.

Para os atletas, no masculino e no feminino, também estão previstas premiações para artilheiros e goleiros menos vazados, com um troféu especial para cada um.

Vale lembrar que quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios. Assim como nas últimas edições, ao final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Que Torcida é Essa!”, com um churrasco liberado para o bairro campeão entre as torcidas.

