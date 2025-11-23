Home
Laura Raupp é campeã da etapa de Guarapari da WSL

A catarinense de 19 anos superou Silvana Lima na grande final na manhã deste domingo (23), na praia d'Ulé, e de quebra assumiu o ranking Sul-Americano

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:30

Surfe
Laura Raupp foi a grande capeã da etapa de Guarapari contra Silvana Lima Crédito: Pedro Paiva/WSL

Não teve para ninguém entre as mulheres! Aos 19 anos e surfando como veterana, Laura Raupp se sagrou campeã da etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, Etapa BB Seguros, disputada em Guarapari. Na final disputada na manhã deste domingo (23), a catarinense alcançou um somatório de 11.13 pontos e bateu a desafiante Silvana Lima, que alcançou 9.17.

