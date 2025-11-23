Laura Raupp é campeã da etapa de Guarapari da WSL

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:30
Não teve para ninguém entre as mulheres! Aos 19 anos e surfando como veterana, Laura Raupp se sagrou campeã da etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, Etapa BB Seguros, disputada em Guarapari. Na final disputada na manhã deste domingo (23), a catarinense alcançou um somatório de 11.13 pontos e bateu a desafiante Silvana Lima, que alcançou 9.17.
Além do título no Qualifying Series (QS) sul-americano, onde somou 4 mil pontos, a surfista ainda assumiu a liderança do ranking Sul-Americano. A conquista na Cidade Saúde foi também a 11ª dela em etapas da QS da WSL.
