Campeonato Capixaba de Poker 2025 terá premiação de R$ 1 milhão

Campeonato Capixaba de Poker 2025 terá premiação de R$ 1 milhão

O “CCP Million” começa nesta sexta (05) e segue até o dia 13 de dezembro, em Vitória

Redação de A Gazeta

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:57

Poker Night, evento informal em gastrobar da Praia de Camburi
Crédito: Sérgio de Oliveira

O Torneio de poker com a maior premiação do Espírito Santo, o Campeonato Capixaba de Poker – “CCP Million”, chega para mais uma edição em 2025. Será R$ 1 milhão de reais em jogo, e a expectativa do evento é receber 350 jogadores por dia, e cerca de 4000 pessoas no total. 

Idealizado pelo Wyn Poker Club, o esporte da mente que atrai milhões de praticantes no Brasil e no mundo estará, presente no Estado entre os dias 05 e 13 de dezembro, na Praia do Canto, em Vitória. Nesta edição, o campeonato conta com 30 torneios na sua grade e, pela primeira vez, com uma competição exclusiva ao público feminino

Os campeões brasileiros Fernando Araújo e Willian Cestari foram nomeados como os dois embaixadores da competição. Para Willian Cestari, campeão capixaba e brasileiro em 2023, receber o convite foi gratificante. “Ser embaixador do Poker Capixaba é uma grande honra. Nessa nova fase, vou representar nosso estado nos eventos pelo Brasil e pelo Mundo”, disse. Atualmente, são estimados em 7 milhões de praticantes em todo o país, e cerca de 20 mil adeptos apenas em território capixaba.

Na edição de 2024, Ruan Rocha foi o campeão e ganhou como prêmio uma viagem para Las Vegas, no valor de R$50.000,00. A competição estadual contou com 1.614 inscrições entre os 19 torneios durante os 9 dias de evento e pagou mais de R$1,4 milhão em premiação.

Campeonato Capixaba de Poker – CCP Million

  • Data: 05 a 13 de dezembro
  • Local: Hotel Comfort Suítes. Av. Saturnino de Brito, 1327 - Praia do Canto, Vitória
  • Horário: A partir de 13h
  • Mais informações: redes sociais do torneio

