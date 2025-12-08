Orgulho

Capixabas conquistam bronze em etapa do Mundial de vôlei de praia

Evandro/Arthur e Thâmela/Vic sobem no pódio no Elite 16 de Itapema, Santa Catarina

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:55

Thâmela/Vic e Evandro/Arthur Crédito: Reprodução

Evandro e Arthur, e Thâmela e Vic encerram o Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2025 subindo mais uma vez ao pódio. As duplas com representantes capixabas conquistaram o bronze na etapa do Elite 16 de Itapema, em Santa Catina, que finalizou no último domingo (7).

Em um duelo brasileiro de peso, Evandro e Arthur derrotaram André Stein, capixaba, e Renato por dois sets a zero, com parciais de 21-18 e 21-17. Com a vitória, o time que treina na Praia da Costa garantiu a 4ª medalha da temporada e fez a alegria dos brasileiros presentes na arena.

Thâmela e Victoria também mostraram garra e superação para garantir a medalha de bronze em Santa Catarina. Em uma partida de dominância, elas derrotaram as compatriotas Thainara e Simonetti também por dois sets a zero, com parciais de 21-16 e impressionantes 21-8, e fecharam a temporada internacional no segundo lugar do ranking mundial da temporada 2025.

"Foi um ano incrível, o primeiro ano da gente como time no Circuito Mundial. A gente está muito feliz, é a consolidação do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Agora é jogar a última do Brasileiro, depois descansar para começar o ano que vem com tudo e fazer mais um ano incrível para a gente", disse Thâmela, se referindo ao Circuito que começa nesta quarta-feira (10).



