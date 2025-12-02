Duelo de gerações

Filha x mãe: Luna derrota Neymara e é campeã no bodyboarding

Capixabas fazem final inédita no Circuito Catarinense, em São Francisco do Sul

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:09

Luna Hardman vence Neymara Carvalho na final do Circuito Catarinense Crédito: FECAB/Divulgação

A etapa decisiva do Circuito Catarinense de Bodyboarding 2025 terminou com um momento especial nas ondas da Prainha, em São Francisco do Sul. Pela primeira vez na história da modalidade, mãe e filha fizeram uma final juntas. As capixabas campeãs mundiais Neymara Carvalho e Luna Hardman entraram no mar em busca da vitória na categoria Profissional Feminina, e o primeiro lugar ficou com a filha Luna, destaque da nova geração.

O Circuito Catarinense contou com a presença de atletas de dentro e fora do estado e, antes desta quarta etapa, encerrada no domingo (30), passou também pelas cidades de Florianópolis, Navegantes e Balneário Camboriú. Nesta edição, Neymara avançou para a decisão após passar pela paranaense Francis Aoto, que também disputa o Circuito Mundial, na semi. Do outro lado da chave, Luna chegou à final ao vencer a gaúcha Joselani Amorim, atual campeã mundial Master.

"Essa final foi muito sonhada por mim e pela minha mãe. Há muito tempo já a gente esperava isso. Em diversos campeonatos, tivemos oportunidade, mas aí acabou uma perdendo antes ou a outra e nunca havíamos chegado nessa final juntas. E a primeira vez é sempre emocionante", destacou Luna, de 19 anos, bicampeã mundial Pro Júnior e atual oitava colocada no ranking mundial. A jovem finalizou a bateria com uma onda em que recebeu a nota 9.5, e um abraço entre mãe e filha ao saírem do mar selou a término da competição.

A emoção também foi compartilhada por Neymara. "Foi a primeira final nossa juntas, é um momento histórico para o esporte e para a minha vida, principalmente. Eu almejei muitas coisas que eu já vivi no esporte, como título, viagens, patrocínios, mas este momento, realmente, é um momento bom da minha vida", afirmou Neymara, 49 anos, pentacampeã mundial, e número 4 do ranking.

Luna Hardman vence Neymara Carvalho na final do Circuito Catarinense Crédito: FECAB/Divulgação

Energia e conexão

Luna destacou a energia diferente ao enfrentar a mãe e o quanto estava conectada no mar. "Entrei na bateria muito focada. Queria muito ganhar, para o nosso ranking continuar, eu com mais vitórias. Agora, combinamos que zerou. Só vamos passar a contar vitórias em finais. E é muito emocionante dentro da água, uma energia diferente. Graças a Deus eu estava muito conectada no mar, as ondas vieram certas para mim. O mar estava bem difícil, com condições complicadas, ventania, mexido. Mas, consegui me encaixar ali e estou muito feliz. Foi realmente muito especial. Muito contente de estar no Sul, primeira vez competindo um campeonato catarinense, nível é altíssimo", garantiu.

E Neymara lembrou do orgulho em ver a filha vencer. "Dei o meu melhor, eu tentei. Foi a bateria que mais me dediquei no sentido de buscar a onda, a nota que eu precisava, mas Luna foi impecável, crescente na bateria e finalizou com 9.5. É aquele sentimento misto de derrota, mas com muita alegria. É bem diferente, assim, não sei descrever o que estou sentindo. Muito orgulho de vê-la brilhar. E muito orgulho, também, da minha atuação nesse campeonato. Presente de Deus mesmo, viver esse momento", disse.

Depois da inédita final juntas, mãe e filha estarão em campeonatos diferentes nesta semana. Neymara competirá na etapa que encerra o Circuito Cearense, na Ponte Metálica, em Fortaleza (CE), com início nesta sexta-feira (5), em busca do título - está em terceiro no ranking. Luna disputa a etapa final do Circuito Brasileiro, na Praia de Gerebá, em Búzios (RJ), a partir desta quinta-feira (4).

Luna Hardman ganha etapa do Mundial de Bodyboarding em Jacaraípe, Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

