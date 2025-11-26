Home
>
Mais Esportes
>
Corrida com percurso de Vila Velha à Vitória vai reunir 7 mil atletas

Corrida com percurso de Vila Velha à Vitória vai reunir 7 mil atletas

A 3ª edição da Corrida Cesan já está com as inscrições abertas. Prova está marcada para o dia 28 de dezembr

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:15

3ª Corrida Cesan reunirá 7 mil corredores na Terceira Ponte
3ª Corrida Cesan reunirá 7 mil corredores na Terceira Ponte Crédito: Cesan/Divulgação

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição da Corrida Cesan. Com 7 mil vagas, a prova celebra saúde, bem-estar e integração social em um dos percursos mais emblemáticos do Espírito Santo: a travessia da Terceira Ponte. Os corredores sairão de Vila Velha e chegarão à Praça do Papa, em Vitória.

Recomendado para você

A 3ª edição da Corrida Cesan já está com as inscrições abertas. Prova está marcada para o dia 28 de dezembr

Corrida com percurso de Vila Velha à Vitória vai reunir 7 mil atletas

Times de 40+ até 63+ subiram ao pódio no Vôlei Master, evento realizado em Saquarema, no Rio de Janeiro

Capixabas são medalhistas em campeonato brasileiro master de vôlei de praia

Os capixabas Gabriel Firme e Nicholas Junge levaram o título de campeões do 39° Campeonato Brasileiro da Classe Dingue, realizado no último final de semana no Rio de Janeiro.

Atletas do Iate Clube do Espírito Santo são campeões brasileiros de Vela

O evento, que teve sua estreia em 2023, acontecerá no dia 28 de dezembro, com largada às 6h30 da alça da Terceira Ponte, e contará com um percurso de 10 km. As inscrições devem ser feitas pelo site, sob o valor de R$ 75,90 + taxa. Empregados da Companhia estão isentos do valor da inscrição.

 “Acreditamos no poder do esporte como agente de transformação social. Promover esse evento representa o nosso propósito de levar bem-estar, saúde e gerar oportunidades para as pessoas, muito além do saneamento básico”, destaca o presidente da Cesan, Munir Abud.

O kit atleta é comporto por uma camisa, uma bolsa, número de peito, chip de cronometragem e brindes, que deverão ser retirados nos dias 26 e 27 de dezembro. Atualização das informações do evento podem ser conferida no perfil oficial da organização nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Capixabas são medalhistas em campeonato brasileiro master de vôlei de praia

Capixabas são medalhistas em campeonato brasileiro master de vôlei de praia

Imagem - Atletas do Iate Clube do Espírito Santo são campeões brasileiros de Vela

Atletas do Iate Clube do Espírito Santo são campeões brasileiros de Vela

Imagem - Nota 10 para o ES por sediar uma etapa da WSL

Nota 10 para o ES por sediar uma etapa da WSL

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Corrida Corrida de rua

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais