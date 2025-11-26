Corrida com percurso de Vila Velha à Vitória vai reunir 7 mil atletas

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:15
Estão abertas as inscrições para a 3ª edição da Corrida Cesan. Com 7 mil vagas, a prova celebra saúde, bem-estar e integração social em um dos percursos mais emblemáticos do Espírito Santo: a travessia da Terceira Ponte. Os corredores sairão de Vila Velha e chegarão à Praça do Papa, em Vitória.
O evento, que teve sua estreia em 2023, acontecerá no dia 28 de dezembro, com largada às 6h30 da alça da Terceira Ponte, e contará com um percurso de 10 km. As inscrições devem ser feitas pelo site, sob o valor de R$ 75,90 + taxa. Empregados da Companhia estão isentos do valor da inscrição.
“Acreditamos no poder do esporte como agente de transformação social. Promover esse evento representa o nosso propósito de levar bem-estar, saúde e gerar oportunidades para as pessoas, muito além do saneamento básico”, destaca o presidente da Cesan, Munir Abud.
O kit atleta é comporto por uma camisa, uma bolsa, número de peito, chip de cronometragem e brindes, que deverão ser retirados nos dias 26 e 27 de dezembro. Atualização das informações do evento podem ser conferida no perfil oficial da organização nas redes sociais.
