Domínio de ex-CTs e eliminação de líderes marcam penúltimo dia de etapa da WSL no ES

O sábado (22) começou com baterias logo nas primeiras horas da manhã, com páreos acirrados e resultados surpreendentes; finais acontecem neste domingo (23) a partir das 7h

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 19:14

Michael Rodrigues. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

O penúltimo dia da quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, Etapa BB Seguros - Guarapari, amanheceu com praia cheia e boas condições dentro d’água, com ondas maiores e vento mais fraco. A programação começou com as últimas duas baterias do Round dos 32 Masculino e, em seguida, foram realizadas as Oitavas e Quartas de Final de ambas as competições.

O Finals Day está previsto para este domingo, com chamada programada para às 6h30, e possível início às 7h. O evento terá reinício com as Semifinais Femininas e Masculinas, respectivamente, antes das grandes finais da etapa inédita do Circuito, que vale 4.000 pontos para o ranking do Qualifying Series (QS) sul-americano.

Virada emocionante

As Quartas de Final masculinas começaram com emoções nos últimos minutos, reviravoltas e eliminações inesperadas. O jovem Gabriel Klaussner (BRA), de apenas 20 anos, consagrou-se o primeiro semifinalista masculino, após protagonizar a eliminação do atual líder do ranking QS South America, Weslley Dantas (BRA).

O confronto foi um verdadeiro teste físico e emocional para a jovem promessa. Klaussner manteve a liderança por 18 minutos, até que o Dantas, demonstrando toda a sua determinação, conseguiu a virada quando faltavam apenas seis minutos para o fim. Com a prioridade a seu favor, o surfista de Ubatuba (SP) manteve a calma e aproveitou a vantagem tática faltando apenas 5 segundos para o fim do duelo. Ele precisava de 4.77 pontos para retomar a primeira posição e vencer seu conterrâneo e utilizou sua última onda para acelerar e executar um único e preciso aéreo na junção. A manobra arriscada e espetacular conquistou os juízes e entrou para o somatório de Gabriel em forma de 6.33 pontos.

Gabriel Klaussner conseguiu uma virada espetacular no final ára avançar à semifinal deste domingo (23) Crédito: Pedro Paiva/WSL

Com isso, o jovem surfista garante a sua vaga no Finals Day, após uma virada dramática sobre, até então, um dos grandes candidatos ao título inédito. Agora, Klaussner tem outro grande desafio pela frente. Ele vai enfrentar Jadson André (BRA) na Semifinal de número 1 da competição masculina.

“Tô muito feliz. Esse ano eu já fiquei algumas vezes na quinta colocação, então, estou muito feliz de passar essa barreira. É um resultado muito importante, muito bom”, expressou Gabriel, com muita confiança.

Apesar da vitória, o surfista não deixou de agradecer o seu adversário, por todo o suporte durante um momento delicado que os atletas viveram dentro d’água esse ano:

“Gratidão eterna pelo Weslley (Dantas), foi ele quem me salvou lá em Itacoatiara (RJ) quando meu tímpano estourou e eu quase afoguei, foi ele que me tirou da água. Então, foi especial passar essa bateria”, finalizou.

Em busca do primeiro título

As Quartas de Final das competições femininas foram de emoções intensas, com a veterana Silvana Lima (BRA) eliminando a líder do ranking QS South America, Tainá Hinckel (BRA), para avançar novamente às Semifinais do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025.

A atleta, que chegou em Guarapari (ES) com um total de 16.000 pontos, ocupando a terceira posição na briga por uma vaga no Challenger Series (CS), venceu, com total dominância, a penúltima bateria das Quartas de Final da competição feminina. Apesar de ser a surfista mais experiente em disputa, com 41 anos de idade e um histórico de lesões, Silvana provou que sua inteligência tática e performance seguem afiadíssimas.

Logo no início do confronto de gerações, Silvana rapidamente garantiu as melhores ondas e disparou na liderança com as maiores notas da bateria, um 4.50 e um 7.00 pontos. A estratégia funcionou. Sua adversária, Tainá, conseguiu desbancar uma nota 6.97, entretanto, o valor não foi suficientemente alto para a virada. Apresentando um sólido repertório de manobras, com aéreos, fortes rasgadas e grandes finalizações, a cearense segue na competição, determinada a conquistar sua primeira vitória no ano.

“Eu acredito em mim mesma, sabe? É aquela coisa: eu posso, eu consigo, eu vou acreditar. Tô muito feliz, foi uma bateria muito boa, com a Tainá (Hinckel) é sempre boa. Eu já perdi para a Tainá, para a Laura (Raupp) várias vezes e para a Dani (Daniella Rosas) também. Então, a gente fica com aquela expectativa de que uma hora vai. Estou ‘amarradona’ por chegar em mais um Finals Day e mais uma semifinal. Ainda tô viva e em busca da minha primeira vitória esse ano, ‘simbora’! (risos)”, comemorou Silvana, após a vitória.

Outro momento de destaque nessa fase, foi a vitória de Isabelle Nalu (BRA). Ela enfrentou a campeã da etapa anterior do Circuito e atleta do CS, Daniella Rosas (PER). No confronto, Nalu mostrou tranquilidade e confiança para garantir a vaga em um duelo disputado, que terminou com apenas 0.60 pontos de diferença nos somatórios. Agora, a surfista terá pela frente mais uma atleta do CS, na primeira Semifinal, ela vai encarar Laura Raupp (BRA), Campeã do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 e favorita para levar os 4.000 pontos desta Etapa.

Na decisão

Entregando constância e performance ao longo de todo o campeonato, os ex-integrantes da elite do surfe mundial, Jadson André e Michael Rodrigues (BRA), estão classificados para o Finals Day da Etapa BB Seguros - Guarapari/ES, onde enfrentarão jovens promessas.

Após avançar no Round dos 16, Jadson André protagonizou uma virada emocionante em um duelo muito equilibrado contra Mateus Sena (BRA), surfista que, assim como Jadson, é potiguar e vinha entregando excelentes performances na Praia d'Ulé.

A vitória de Jadson veio graças a sua sexta onda surfada. Ao dropar de backside, o atleta realizou um combo de duas rasgadas espetaculares, para colocar o placar da bateria ao seu favor. Sua execução não só levou o público ao delírio, como lhe rendeu a segunda maior nota (8.00) do dia. Com essa execução e resultado, Jadson celebrou muito a virada no placar sobre seu conterrâneo e assegurou seu lugar no Finals Day, mantendo viva a meta de conquistar a inédita Etapa do Circuito.

Na entrevista, o surfista volta a enfrentar Gabriel Klaussner na primeira bateria das Semifinais Masculinas, compartilhou como vem se sentindo em relação ao seu desempenho no campeonato: “Eu tô destruído fisicamente, mas tô muito bem de cabeça. Se eu estivesse destruído mentalmente e muito forte, não ia adiantar. É a ‘cabecinha’ que funciona. Então eu tô bastante cansado mesmo, mas estou vivendo um momento muito incrível. Venho treinando muito, surfando muito e, é isso aí, tá dando certo”.

Já Michael Rodrigues, que apresenta-se muito encaixado com seus equipamentos e conectado com o mar, venceu todas as suas baterias, apresentando 100% de aproveitamento desde que iniciou o trajeto no Round dos 80 Masculino. Agora, o atleta vai em busca do título inédito e enfrentará a jovem promessa, Rodrigo Saldanha (BRA), na Semifinal de número 2.

Sua primeira performance do dia, foi no desafio que definiu os últimos 16 classificados na competição masculina. Em um desafio recheado de talentos, o surfista do CS garantiu a maior nota do evento (9.33), até o momento.

Enfrentando o campeão da etapa anterior do Circuito, Matheus Navarro (BRA), e as jovens promessas Rodrigo Saldanha (BRA) e Kailani Renno (BRA), Michael ocupava a terceira colocação e havia surfado apenas uma onda na primeira metade da bateria.

No entanto, faltando apenas 11 minutos para o fim, o atleta encontrou a oportunidade perfeita para mostrar que, de fato, ele é um dos melhores surfistas quando o assunto é performance e adaptabilidade em ondas menores. Michael conseguiu encaixar não só um, mas dois aéreos consecutivos na mesma onda, combinando um reverse e, em seguida, um full rotation. Com a confiança renovada, o catarinense ainda garantiu a liderança da bateria ao surfar uma terceira onda nos minutos finais de confronto.

“É uma felicidade muito grande. Mas, para mim não muda muito fazer a maior nota, o importante é passar. Antes de competir na bateria eu tava querendo muito fazer uma nota 10. Eu vi várias opções de 10, vi uma junção do Caio Costa, vi umas ondas do Cauã (Costa) ali e falei ‘nossa, tem altas ondas’”, confessou o surfista após o feito.

Após estabelecer o novo recorde do evento, Michael superou novamente mais três atletas nas Oitavas de final e Caio Costa (BRA), sem demonstrar dificuldades, na fase seguinte, para encerrar sua participação no penúltimo dia de competição.

Velha guarda

A Tag Team Rocket 977 Legend, uma bateria de exibição que reuniu nomes consagrados do surfe capixaba, fechou o sábado de competições com muita nostalgia e representatividade nas águas da Praia d’Ulé.

Divididos em duas equipes de quatro atletas e um técnico, uma com representantes da região de Vitória (ES) e a outra com representantes de Vila Velha (ES), os veteranos da comunidade de surfistas do Espírito Santo encerraram o penúltimo dia de competição em Guarapari.

A equipe de Vitória (ES), foi composta pelo técnico Newton Miranda e pelos veteranos Renato Larica, Renato Barroso, Nelson Ferreira e Nenelson Perini. Enquanto a equipe de Vila Velha (ES), que venceu o desafio, tinha Michel Grattz como técnico e as lendas Marcelo Frigini, Alexandre Coelho, Robson Barros e Leonardo Viana.

Durante os 40 minutos de bateria, o clima descontraído dos veteranos traduziu o significado da chegada de uma Etapa do Circuito no estado, ao mesmo tempo que reconheceu quem abriu caminho para o atual momento dos capixabas no cenário do surfe nacional e mundial. Um momento que reforçou, mais uma vez, o compromisso do Circuito Banco do Brasil de Surfe em valorizar a memória da modalidade no país, através de diferentes gerações de atletas.

Resultados

ROUND 32 MASCULINO

HEAT 7: Lucas Vicente (BRA) 14.90 DEF. Caio Costa (BRA) 13.50, Igor Moraes (BRA) 11.27, Cauã Costa (BRA) 7.33



HEAT 8: Michael Rodrigues (BRA) 13.63 DEF. Rodrigo Saldanha (BRA) 13.53, Kailani Renno (BRA) 8.16, Matheus Navarro (BRA) 7.10



ROUND OF 16 FEMININO

HEAT 1: Daniella Rosas (PER) 11.00 DEF. Laura Raupp (BRA) 8.87, Maria Eduarda Cesar (BRA) 6.86, Alice Pitanga (BRA) 3.97



HEAT 2: Catalina Zariquiey (PER) 11.17 DEF. Isabelle Nalu (BRA) 8.47, Kiany Hyakutake (BRA) 7.80, Aurora Ribeiro (BRA) 6.17



HEAT 3: Silvana Lima (BRA) 10.77 DEF. Sophia Medina (BRA) 9.54, Juliana Meneguel (BRA) 7.70, Luara Mandelli (BRA) 6.93



HEAT 4: Julia Nicanor (BRA) 10.27 DEF. Taina Hinckel (BRA) 8.00, Alexia Monteiro (BRA) 6.77, Bella Mayara (BRA) 3.26



ROUND OF 16 MASCULINO

HEAT 1: Gabriel Klaussner (BRA) 13.17 DEF. Jadson Andre (BRA) 12.83, Peterson Crisanto (BRA) 5.87, Rickson Falcao (BRA) 4.73



HEAT 2: Mateus Sena (BRA) 10.66 DEF. Weslley Dantas (BRA) 10.13, Lucas Silveira (BRA) 9.70, Luã da Silveira (BRA) 3.60



HEAT 3: Rodrigo Saldanha (BRA) 12.24 DEF. Caio Costa (BRA) 10.73, Douglas Silva (BRA) 10.37, Matheus Neves (BRA) 9.27



HEAT 4: Michael Rodrigues (BRA) 12.03 DEF. Alonso Correa (PER) 10.96, Luan Wood (BRA) 7.80, Lucas Vicente (BRA) 7.56



QUARTAS DE FINAL FEMININO

HEAT 1: Isabelle Nalu (BRA) 9.03 DEF. Daniella Rosas (PER) 8.43



HEAT 2: Laura Raupp (BRA) 8.16 DEF. Catalina Zariquiey (PER) 7.97



HEAT 3: Silvana Lima (BRA) 12.50 DEF. Taina Hinckel (BRA) 11.57



HEAT 4: Sophia Medina (BRA) 9.50 DEF. Julia Nicanor (BRA) 7.86



QUARTAS DE FINAL MASCULINO

HEAT 1: Gabriel Klaussner (BRA) 11.33 DEF. Weslley Dantas (BRA) 9.76



HEAT 2: Jadson Andre (BRA) 13.23 DEF. Mateus Sena (BRA) 8.90



HEAT 3: Rodrigo Saldanha (BRA) 11.90 DEF. Alonso Correa (PER) 8.60



HEAT 4: Michael Rodrigues (BRA) 14.50 DEF. Caio Costa (BRA) 6.67



SEMIFINAIS FEMININO

HEAT 1: Isabelle Nalu (BRA) vs. Laura Raupp (BRA)



HEAT 2: Silvana Lima (BRA) vs. Sophia Medina (BRA)



SEMIFINAIS MASCULINO

HEAT 1: HEAT 1: Gabriel Klaussner (BRA) vs. Jadson Andre (BRA)



HEAT 2: Rodrigo Saldanha (BRA) vs. Michael Rodrigues (BRA)



