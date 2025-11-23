Veterano

Na base da experiência, Jadson André é campeão da etapa capixaba da WSL

Surfista do Rio Grande do Norte superou o jovem Rodrigo Saldanha em uma final de bateria de tirar o fôlego na Praia d'Ulé, em Guarapari

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10:02

Jadson André foi o grande campeão da etapa capixaba do WSL Crédito: Pedro Paiva/WSL

Desde 2019, o potiguar Jadson André não vencia uma etapa da WSL, mas bastou pisar no Espírito Santo, que o surfista do Rio Grande do Norte acabou com o jejum. Na manhã deste domingo (23), ele superou o prodígio Rodrigo Saldanha e chegou ao lugar mais alto do pódio do Qualifying Series (QS) sul-americano, onde somou 4 mil pontos.

Fazendo valer o "wild card", o surfista de 35 anos precisou da nota da última onda para virar na bateria final. No somatório, ele alcançou 12.14 potos, enquanto o desafiante somou 11,83, em uma disputa de tirar o fôlego.

Entre as mulheres, Laura Raupp venceu a etapa capixaba e assumiu a liderança do ranking Sul-Americano.

