Na base da experiência, Jadson André é campeão da etapa capixaba da WSL

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10:02
Desde 2019, o potiguar Jadson André não vencia uma etapa da WSL, mas bastou pisar no Espírito Santo, que o surfista do Rio Grande do Norte acabou com o jejum. Na manhã deste domingo (23), ele superou o prodígio Rodrigo Saldanha e chegou ao lugar mais alto do pódio do Qualifying Series (QS) sul-americano, onde somou 4 mil pontos.
Fazendo valer o "wild card", o surfista de 35 anos precisou da nota da última onda para virar na bateria final. No somatório, ele alcançou 12.14 potos, enquanto o desafiante somou 11,83, em uma disputa de tirar o fôlego.
Entre as mulheres, Laura Raupp venceu a etapa capixaba e assumiu a liderança do ranking Sul-Americano.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o