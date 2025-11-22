Capixaba Storm

Bicampeão mundial, Filipe Toledo vê potencial no ES para sediar mais competições da WSL

Surfista marcou presença na Praia d'Ulé neste sábado (22) para acompanhar o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000 e conversou com a reportagem e A Gazeta

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 17:55

O bicampeão mundial de surfe e representante do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024, Filipe Toledo esteve presente em solo capixaba neste sábado (22). O astro do esporte veio prestigiar a Etapa da Liga Mundial de Surfe, que está acontece desde a última quinta-feira (20) e segue até este domingo (23): o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL.

Filipinho participou de uma clínica de surfe com crianças, em parceria com o patrocinador do evento, com o objetivo aproximar o nome consagrado do esporte aos mais novos que estiveram na Praia d'Ulé. Além disso, o multicampeão também atendeu a equipe de A Gazeta, e falou sobre o momento especial que o Espírito Santo vive na cena do surfe.

Vejo esse crescimento muito pela dedicação. A galera gosta muito, é muito fã do esporte, muitos praticantes, muitos fãs. Acho que é isso que faz a evolução dessa nova geração. E acredito também nas oportunidades de marcas aqui do Estado investirem no esporte, e a gente está vendo isso cada vez mais cada ano. Esse ano agora, com o Circuito desse porte aqui, é muito legal poder fazer um pouquinho parte disso, dessa história, desse marco, e espero que realmente seja o primeiro de muitos Filipe Toledo Surfista bicampeão mundial

Filipinho distribuiu sorrisos e deu uma clínica para a criançada presente na Praia d'Ulé Crédito: Vitor Jubini

Velho conhecido

Esta não é a primeira vez que Filipe Toledo visita as praias do Estado. O surfista é casado com a cantora capixaba Ananda Marcal, natural de Muqui e mãe de três filhos do casal, juntos há mais de dez anos. Nas águas do ES, ele já surfou em diversos picos, desde Guarapari, Vila Velha - nas praia da Barra do Jucu e Ponta da Fruta -, até Aracruz, na Barra do Sahy.

Filipe também foi perguntado sobre as competições de grande porte que aconteceram recentemente no Estado - como o Dream Tour em 2024, na Praia do Buraco, em Vila Velha; e a Taça Brasil 5000, em setembro deste ano, na Vila de Regência -, e para quais picos de ondas ele levaria uma competição se você fosse organizador.

Com certeza aqui, na Praia d'Ulé, que é uma praia de fácil acesso, dá bastante público, tem estrutura para a galera ficar... Então acho que aqui, sem dúvida nenhuma, é uma opção. E eu acho que a gente conseguiria encaixar uma lá em Regência também. Ia ser incrível, botar essa galera de nível de QS para pegar altas ondas lá, ia ser animal, ia ser show de surfe Filipe Toledo Surfista bicampeão mundial

O surfista bicampeão mundial pela WSL deu autógrafos e compartilhou experiências com a nova geração Crédito: Vitor Jubini

Atualmente em oitavo lugar no ranking da elite da WSL, o surfista de 30 anos nasceu em Ubatuba, em São Paulo, e compete no Circuito Mundial desde 2013. Ele foi o primeiro brasileiro a se sagrar campeão em anos consecutivos, após subir ao lugar mais alto do pódio em 2022 e 2023. Antes disso, em 2021, ele foi vice-campeão para o compatriota Gabriel Medina.

