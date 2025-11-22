Bicampeão mundial, Filipe Toledo vê potencial no ES para sediar mais competições da WSL

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 17:55
O bicampeão mundial de surfe e representante do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024, Filipe Toledo esteve presente em solo capixaba neste sábado (22). O astro do esporte veio prestigiar a Etapa da Liga Mundial de Surfe, que está acontece desde a última quinta-feira (20) e segue até este domingo (23): o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL.
Filipinho participou de uma clínica de surfe com crianças, em parceria com o patrocinador do evento, com o objetivo aproximar o nome consagrado do esporte aos mais novos que estiveram na Praia d'Ulé. Além disso, o multicampeão também atendeu a equipe de A Gazeta, e falou sobre o momento especial que o Espírito Santo vive na cena do surfe.
Filipe ToledoSurfista bicampeão mundial
Esta não é a primeira vez que Filipe Toledo visita as praias do Estado. O surfista é casado com a cantora capixaba Ananda Marcal, natural de Muqui e mãe de três filhos do casal, juntos há mais de dez anos. Nas águas do ES, ele já surfou em diversos picos, desde Guarapari, Vila Velha - nas praia da Barra do Jucu e Ponta da Fruta -, até Aracruz, na Barra do Sahy.
Filipe também foi perguntado sobre as competições de grande porte que aconteceram recentemente no Estado - como o Dream Tour em 2024, na Praia do Buraco, em Vila Velha; e a Taça Brasil 5000, em setembro deste ano, na Vila de Regência -, e para quais picos de ondas ele levaria uma competição se você fosse organizador.
Filipe ToledoSurfista bicampeão mundial
Atualmente em oitavo lugar no ranking da elite da WSL, o surfista de 30 anos nasceu em Ubatuba, em São Paulo, e compete no Circuito Mundial desde 2013. Ele foi o primeiro brasileiro a se sagrar campeão em anos consecutivos, após subir ao lugar mais alto do pódio em 2022 e 2023. Antes disso, em 2021, ele foi vice-campeão para o compatriota Gabriel Medina.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o