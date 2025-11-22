Home
Acompanhe a transmissão do terceiro dia de etapa da WSL no ES

Competição na Praia d'Ulé entra na reta final, com o final das baterias do round 32 masculino, 16 também entre os homens, além do round 16 feminino

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 07:21

A primeira etapa capixaba história da WLS entrou na fase decisiva. Neste sábado (22), homens e mulheres voltam ao mar da praia d'Ulé para o fim da disputa do round 32 masculino, além do round 16 entre os homens e também para as mulheres, onde o ES ainda conta com duas competidoras, Bella Mayara e Alice Pitanga.

O dia ainda contará com a presença ilustre do bicampeão mundial, Filipe Toledo, além de muitos eventos para animar o público presente.

