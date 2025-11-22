Home
Dupla de capixaba perde e se despede do Mundial de vôlei de Praia

Atuais número 1 do mundo, Thâmela e Vic perderam para a dupla da Letônia e agora irão disputar o bronze com a outra dupla brasileira, também eliminada na semifinal

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 09:23

Thâmela e Vic formam a dupla líder do ranking mundial, mas acabaram derrotadas pelo time da Letôia
Thâmela e Vic formam a dupla líder do ranking mundial, mas acabaram derrotadas pelo time da Letôia Crédito: Divulgação/FIVB

A capixaba Thâmela e a parceira Vic não conseguiram superar Tina e Anastasija, da Letônia, e acabaram derrotadas por 2 sets a 0 (21/10 e 21/16) na semifinal da Copa do Mundo de Vôlei, em Adelaide, na Austrália. Agora, vão disputar o terceiro lugar da competição.

Líderes do ranking, Thamela e Vic haviam sido as primeiras a carimbarem vaga na semi ao baterem as italianas Gottardi e Orsi Toth. As brasileiras tiveram dificuldade desde o início da partida de semifinal, disputada na madrugada deste sábado (22), e acabaram dominadas o jogo todo.

Já no outro jogo da madrugada, Carol e Rebecca venderam difícil a derrota para as norte-americanas Nuss/Brasher, em um jogo perdido por 2 sets a 1 (19/21, 24/22 e 15/6). As brasileiras abriram a vantagem no primeiro set, mas perderam o segundo e não conseguiram mais alcançar as rivais.

Agora, as duas duplas brasileiras vão disputar o terceiro lugar do Mundial de vôlei de praia neste domingo, com transmissão do SporTV 2, às 2h30 (de Brasília).

