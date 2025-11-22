'Capixaba Storm': altas ondas e eventos transformam o ES em um cantinho especial para o surfe

Sediar uma inédita etapa do Circuito Mundial é mais uma chancela de que o ES se consolidou como uma potência da modalidade, seja na revelação de talentos, desde os consagrados Krystian Kymerson, Léo Andrade e Rafael Teixeira, até a nova geração promissora, como Alice Pitanga e Eric Grattz, além de ser ótima opção de palco para a modalidade.

Com cerca de 400 km de extensão e cortando 14 municípios, a costa capixaba é vasta e oferece uma grande variedade de praias, incluindo cerca de 30 picos de ondas que atraem surfistas de todo o país, e até de fora dele. Nesta reportagem, selecionamos os melhores locais, de Norte a Sul do Estado, que colocam o Espírito Santo como um dos litorais com a maior capacidade de crescimento, desenvolvimento e também reconhecimento no meio do surfe brasileiro.

Regência - Linhares

A Vila de Regência, conhecida como 'Vila Mágica' e também 'Havaí Capixaba', é famosa entre os surfistas e atrai visitantes de vários lugares do país e do mundo que procuram por ondas longas, tubulares e consideradas perfeitas. Além disso, a Vila foi oficialmente reconhecida como Reserva Nacional de Surfe, sendo palco de um dos eventos mais importantes do calendário nacional da modalidade, com uma edição da Taça Brasil 5000, em setembro deste ano, etapa pertencente ao circuito da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

Além do surfe, a Vila de Regência respira a cultura local com eventos importantes, como a Festa de Caboclo Bernardo, o encontro das bandas de congo do Espírito Santo, a tradicional Festa dos Pescadores de Regência, além de reunir grupos de artesanato e abrigar a principal base do Projeto TAMAR do Espírito Santo.

Barra da Sahy, o 'Xangão' - Aracruz

A Barra do Sahy, na orla de Aracruz, ganha destaque no verão, em especial a área conhecida pelos surfistas como “Xangão”. O local, um trecho de mar mais bravo, possui fundos de pedra em toda sua extensão e é recomendada para surfistas experientes, que aproveitam da onda, considerada uma das melhores de todo o Estado.

Formada por pequenas enseadas e piscinas naturais que aparecem entre os corais durante a maré seca, as ondas estão a 20 minutos de remada da beira da praia.

O Xangão, em Aracruz, é um dos picos mais procurados por surfistas no Estado e apresenta uma longa faixa com ondulações.

O local é um pico que fica entre a reserva biológica e próximo aos empreendimentos portuários de Aracruz. Apesar de ser afastado da praia, é muito protegido pelos locais, por ser um dos picos mais importantes do Espírito Santo. Filipe Toledo, bicampeão mundial a WSL, já foi flagrado surfando recentemente na região, em 2021.



Jacaraípe - Serra

Um dos berços do surfe capixaba, a extensa orla de Jacaraípe atrai grandes talentos e já sediou eventos importantes dos mais variados esportes com prancha. É um pico mais constante, ideal para atletas iniciantes e recém-chegados ao esporte, por possuir ondas fáceis e com boa largura. Os principais picos de surfe passam pela Ponta do Cação, Ponta da Baleia, Barrote, Pico do Amigão, Solemar e Coral do Chá.

Durante o ano, é palco dos circuitos estaduais e brasileiro de surfe, além de também receber etapas de bodyboarding, longboard e outros esportes náuticos. Recentemente, em setembro, a Praia do Solemar recebeu pela quarta vez uma edição do Wahine, etapa do Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding. Neste ano, a etapa em solo capixaba fechou a temporada e daqui saiu a campeã mundial do torneio, evento que acontece normalmente nas Ilhas Canárias.

Avalanche - Vila Velha

Cenário que impressiona pelas grandes ondas, a Avalanche é um trecho do mar de Vila Velha, a aproximadamente cinco quilômetros da Praia da Costa. O pico se tornou um objetivo para muitos surfistas e bodyboarders de todo o país, e consiste na laje que faz parte de um arquipélago de três ilhas mais a bancada, considerada uma quarta ilha submersa.

A Avalanche foi apontada como a maior onda do Brasil, depois da expedição de Lucas Medeiros e dos irmãos Ian e Caio Vaz, em 2019, quando surfaram um paredão de aproximadamente 11 metros. Depois disso, o pico ganhou fama e passou a atrair alguns dos principais nomes do surfe de ondas grandes do Brasil, como Carlos Burle, Daniel Rangel e Lucas Chumbo.

Praia d'Ulé - Guarapari

Para finalizar a lista com as melhores ondas no litoral capixaba, chegamos a mais "badalada do momento": palco da primeira etapa de uma competição oficial da Liga Mundial de Surfe, a Praia d'Ulé marca a divisa entre Vila Velha e Guarapari, sendo um dos picos de surfe mais tradicionais do Espírito Santo. Ela é conhecida pelas ondas fortes, contando com um fundo de areia, que funciona como fator de maior consistência e qualidade sob certas condições de vento e ondulação.

Ao todo cerca de 100 atletas, entre homens e mulheres de diferentes cantos do Brasil e do continente, desfilam talento nas águas de Guarapari. A janela de competição, entre quinta-feira (20) e domingo (23), apresenta ótimas ondas, que favorecem um belo espetáculo, em uma combinação perfeita de ondulação e vento moderado, favorecendo manobras como batidas, rasgadas e aéreos.



Passagem de bastão e novos talentos

Na entrevista coletiva para abrir a competição realizada na Praia d'Ulé, os veteranos falaram desta crescente e sobre como o Espírito Santo voltou com força ao mapa do surfe brasileiro e, agora, mundial. Rafael Teixeira destacou que o Estado passou por uma entressafra complicada, mas os bons eventos como o QS em Guarapari, são responsáveis por reascender o esporte local.

"Eu vejo que o surfe capixaba passou por um período muito triste de revelar atletas. Depois da geração, a minha e o Krystian, tinham outros atletas que acabaram não seguindo a vida de competidor. Tivemos um leque muito grande até essa geração que está despontando agora, que é o Eric [Grattz], o Kauai [Climaco], o Kaleb [Henrique], a Alice [Pitanga]... acho que agora, com um evento como esse, só tem a fomentar mais o esporte e evoluir essa nova geração que está vindo", disse.

Rafael Teixeira já se considera experiente em meio à garotada do surfe capixaba e vê com empolgação a realização de um torneio da WSL no Estado.

Rafael disse ainda que sente que representou muito bem o surfe capixaba ao longo destes quase 20 anos, vencendo uma etapa do Circuito Mundial, chegando perto de se classificar para a primeira divisão, e ainda correndo no QS aos 31 anos.

Rafael Teixeira Surfista capixaba "Acho que o meu legado ficou, está ficando, mas tenho muito a conquistar ainda"

Para Krystian, outra referência estadual na modalidade, ter um campeonato desta magnitude no Espírito Santo é, sobretudo, gratificante e ressalta o bom momento que o surfe capixaba está passando, trazendo os melhores surfistas do país e do continente Sul-Americano para o Estado. "Represento aqui a bandeira do Brasil e também do Espírito Santo... isso é inacreditável. Ganhar um QS aqui (em casa) seria histórico", disse o surfista.

Krystian Kymerson vem de uma família ligada à modalidade, sendo um dos expoentes do surfe capixaba e veterano em competições internacionais.

O que é a Qualifying Series (QS)?

O QS é a terceira força da hierarquia da WSL, onde os atletas acumulam pontos em diversas etapas para avançar ao Challenger Series (CS), que é uma série de eventos de acesso, onde são selecionados os 10 melhores surfistas masculinos e as 5 melhores surfistas femininas para o Championship Tour (CT), a elite do surfe mundial, onde surfam os campeões brasileiros como Italo Ferreira, Filipe Toledo e Gabriel Medina.

1° Dia do QS da WSL na Praia d'Ulé, ES





Kallebe Kymerson no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES . WSL/Pedro Paiva





Kaleb Henrque . WSL/Pedro Paiva





Luiz Fernando Neiva se consagrou o primeiro a vencer uma bateria da WSL no Espírito Santo . WSL/Pedro Paiva





Rodrigo Cardoso no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES . WSL/Pedro Paiva





Mateus Sena realizando uma manobra de aéreo em sua bateria no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES . WSL/Pedro Paiva





Surfe na Praia d'Ulé . Ricardo Medeiros





Surfe na Praia d'Ulé . Ricardo Medeiros





Surfe na Praia d'Ulé . Ricardo Medeiros





Surfe na Praia d'Ulé . Ricardo Medeiros





Surfe na Praia d'Ulé . Ricardo Medeiros





Surfe na Praia d'Ulé . Ricardo Medeiros





Surfe na Praia d'Ulé . Ricardo Medeiros

"Naturalmente, os atletas estão efusivos e muito felizes de competir aqui, sobretudo os capixabas. Competir em casa, com a torcida local, sempre ajuda. Eu vejo a evolução do surfe no Espírito Santo com os melhores olhos possíveis. É um desenvolvimento de um Estado que tem praias belas, que tem talentos e, agora, uma etapa própria", disse Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

