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Estrela do surfe mundial

Filipe Toledo curte praia do ES e vira referência para jovem surfista

Nesta quarta-feira (3), o surfista aproveitou a temporada no Estado para desfrutar das onda da Barra do Sahy, em Aracruz. No local, ele tirou fotos com uma jovem que começa no esporte
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

03 fev 2021 às 19:36

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:36

Destaque do surfe mundial, Filipe Toledo curte praia do ES e vira referência para jovem surfista
Destaque do surfe mundial, Filipe Toledo curte praia do ES e vira referência para jovem surfista Crédito: Reprodução/ Instagram
Um dos principais astros do surfe mundial, o brasileiro Filipe Toledo, o Filipinho, está curtindo alguns dias no Espírito Santo. Nesta quarta-feira (3), o surfista aproveitou a temporada no Estado para desfrutar das ondas de Aracruz.
O atleta aproveitou as ondas da Barra do Sahy, que é um dos pontos preferidos pelos surfistas no Estado. Quem também estava no local é a jovem Brenda Casotto Forechi, de 19 anos. Ela está começando no esporte e fez uma foto ao lado de Filipe.
“Tive o prazer de encontrá-lo na Barra do Sahy, e a oportunidade de ter um registro com um dos melhores surfistas do Brasil. Ainda sou nova no esporte, mas tenho grandes metas e desejo de oportunidades”, contou Brenda.
Manobra de Filipe Toledo chamou a atenção de quem estava na Praia d'Ulé na manhã deste domingo (5)
Manobra de Filipe Toledo na Praia d'Ulé  Crédito: Diego Silva | Reprodução
A jovem surfista relatou que o astro do surf mundial foi muito atencioso e afirma que espera encontrar o atleta mais vezes no Estado. “Com certeza a influência do Filipe Toledo na minha vida como inspiração e também como pessoa, ele é agradável com tudo e com todos. Espero encontrá-lo por aqui mais vezes”, disse
O atleta foi surfar na região conhecida como Xangão. “O local é um pico que fica entre a reserva biológica, próximo aos empreendimentos portuários de Aracruz. Apesar de ser afastado da praia é muito adorado e protegido pelos locais, por ser um dos picos mais importantes do Espírito Santo, que por suas ondas extensas atrai surfistas do Estado e também de todo o Brasil”, contou a jovem.

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ACOSTUMADO COM AS ONDAS CAPIXABAS 

Essa não é a primeira vez que curte as praias do Estado. Em 2020, Filipe Toledo já aproveitou as ondas de Guarapari e surfou ao lado de pai e filho capixabas. Ele já passou também pela Ponta da Fruta e Barra do Jucu.
Jackson Biasutti e o filho Estevão Biasutti encontraram Filipe Toledo nas areias de Guarapari
Jackson Biasutti e o filho Estevão Biasutti encontraram Filipe Toledo nas areias de Guarapari Crédito: Acervo Pessoal
Mas a relação do surfista com o Estado é ainda maior. FIlipinho é casado com Ananda Marcal, que é de família capixaba.
Filipe Toledo é uma dos principais nomes do país no circuito mundial da modalidade. A pandemia do novo coronavírus parou a temporada de 2021.

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