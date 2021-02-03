Destaque do surfe mundial, Filipe Toledo curte praia do ES e vira referência para jovem surfista Crédito: Reprodução/ Instagram

Filipe Toledo, o Filipinho, está curtindo alguns dias no Um dos principais astros do surfe mundial, o brasileiroestá curtindo alguns dias no Espírito Santo . Nesta quarta-feira (3), o surfista aproveitou a temporada no Estado para desfrutar das ondas de Aracruz

O atleta aproveitou as ondas da Barra do Sahy, que é um dos pontos preferidos pelos surfistas no Estado. Quem também estava no local é a jovem Brenda Casotto Forechi, de 19 anos. Ela está começando no esporte e fez uma foto ao lado de Filipe.

“Tive o prazer de encontrá-lo na Barra do Sahy, e a oportunidade de ter um registro com um dos melhores surfistas do Brasil. Ainda sou nova no esporte, mas tenho grandes metas e desejo de oportunidades”, contou Brenda.

Manobra de Filipe Toledo na Praia d'Ulé Crédito: Diego Silva | Reprodução

A jovem surfista relatou que o astro do surf mundial foi muito atencioso e afirma que espera encontrar o atleta mais vezes no Estado. “Com certeza a influência do Filipe Toledo na minha vida como inspiração e também como pessoa, ele é agradável com tudo e com todos. Espero encontrá-lo por aqui mais vezes”, disse

O atleta foi surfar na região conhecida como Xangão. “O local é um pico que fica entre a reserva biológica, próximo aos empreendimentos portuários de Aracruz. Apesar de ser afastado da praia é muito adorado e protegido pelos locais, por ser um dos picos mais importantes do Espírito Santo, que por suas ondas extensas atrai surfistas do Estado e também de todo o Brasil”, contou a jovem.

ACOSTUMADO COM AS ONDAS CAPIXABAS

Jackson Biasutti e o filho Estevão Biasutti encontraram Filipe Toledo nas areias de Guarapari Crédito: Acervo Pessoal

Mas a relação do surfista com o Estado é ainda maior. FIlipinho é casado com Ananda Marcal, que é de família capixaba.