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Deu onda

Capixabas surfam ao lado do astro Filipe Toledo em Guarapari

Atual quarto melhor do mundo, o surfista curtiu as ondas da Praia dUlé na manhã deste domingo (5)

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 16:27
Manobra de Filipe Toledo chamou a atenção de quem estava na Praia d'Ulé na manhã deste domingo (5) Crédito: Diego Silva | Reprodução Redes Sociais
Atual quarto melhor surfista do mundo, Filipe Toledo escolheu curtir as ondas de Guarapari na manhã deste domingo (5). Fãs do brasileiro e amantes do surf, o pai Jackson Biassuti e o filho Estevão descobriram que surfaram a poucos metros do astro quando já estavam saindo das águas da Praia dUlé, por volta das 8h40.
Nós moramos na Serra e saímos para surfar às 4h. Quando estávamos saindo do mar, vimos vários fotógrafos e também observamos um surfista fazer uma manobra aérea que só o Filipe Toledo faz. Depois, descobrimos que era justamente ele que estava ali. Assistimos ele surfar por uns dez minutos e tiramos uma foto, contou o supervisor comercial Jackson, de 38 anos.
Jackson Biasutti e o filho Estevão Biasutti encontraram Filipe Toledo nas areias de Guarapari Crédito: Acervo Pessoal
Apesar do rápido e surpreendente encontro na areia, houve tempo suficiente para aumentar a admiração dos dois pelo atleta. Tinha muita gente por lá e ele atendeu todo mundo. Foi super bacana e simpático. Acho que esse ano ele vai ser campeão mundial e, se eu soubesse que ele estava lá, tinha parado antes para assistir, comentou o pai.
Treinando para virar surfista profissional desde 2017, o estudante Estevão, de 14 anos, acabou realizando um sonho. Ele é o meu ídolo e sempre quis conhecer um brasileiro que surfasse profissionalmente. Fiquei muito surpreso e feliz de encontrá-lo. Espero conseguir seguir os passos dele no futuro.

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