Capixabas surfam ao lado do astro Filipe Toledo em Guarapari

Manobra de Filipe Toledo chamou a atenção de quem estava na Praia d'Ulé na manhã deste domingo (5) Crédito: Diego Silva | Reprodução Redes Sociais

Atual quarto melhor surfista do mundo, Filipe Toledo escolheu curtir as ondas de Guarapari na manhã deste domingo (5). Fãs do brasileiro e amantes do surf, o pai Jackson Biassuti e o filho Estevão descobriram que surfaram a poucos metros do astro quando já estavam saindo das águas da Praia dUlé, por volta das 8h40.

Nós moramos na Serra e saímos para surfar às 4h. Quando estávamos saindo do mar, vimos vários fotógrafos e também observamos um surfista fazer uma manobra aérea que só o Filipe Toledo faz. Depois, descobrimos que era justamente ele que estava ali. Assistimos ele surfar por uns dez minutos e tiramos uma foto, contou o supervisor comercial Jackson, de 38 anos.

Jackson Biasutti e o filho Estevão Biasutti encontraram Filipe Toledo nas areias de Guarapari Crédito: Acervo Pessoal

Apesar do rápido e surpreendente encontro na areia, houve tempo suficiente para aumentar a admiração dos dois pelo atleta. Tinha muita gente por lá e ele atendeu todo mundo. Foi super bacana e simpático. Acho que esse ano ele vai ser campeão mundial e, se eu soubesse que ele estava lá, tinha parado antes para assistir, comentou o pai.