João Frango: o galo "surfista" que faz sucesso no Sul do ES

Se você acha que um frango não curte nadar, se enganou. Em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, um galo frequenta a praia, se equilibra sobre um skate e até "pega uma onda" nas praias de águas mais calmas. João Frango, como foi batizado pelo dono, o surfista Gilson de Moraes Junior, é o novo xodó da família.
Gilson conta que ganhou João ainda pintinho, com dois dias de nascido. “Tenho filhos gêmeos e um amigo, vendedor de milho de Marataízes, presentou os meninos com dois pintinhos. Um deles, desapareceu. E o outro, era muito mansinho”, conta.
O nome do bicho é inspirado na personagem do filme "Tá Dando Onda", animação de 2007, que possui um frango surfista meio desajeitado.
Aos poucos, João ganhou equilíbrio sobre o skate e a prancha de surf. Hoje, com um ano, o dono até improvisou uma prancha de madeira, pois a convencional é leve e a ave poderia cair com o balanço do mar.
“Ainda não testamos, mas prezo pela saúde dele, levo sempre em águas calmas e sem movimento. Nunca o colocaria em risco. Após a ida à praia, ele é lavado com água doce. É um animal sensível”, comenta Gilson. A ave já tem até um perfil nas redes sociais. A mascote da família Morares está no Instagram.