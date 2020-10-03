João Frango: o galo "surfista" que faz sucesso no Sul do ES

João Frango se equilibra em prancha e até skate Crédito: Reprodução/ Redes sociais

skate e até "pega uma onda" nas praias de águas mais calmas. João Frango, como foi batizado pelo dono, o surfista Gilson de Moraes Junior, é o novo xodó da família. Se você acha que um frango não curte nadar, se enganou. Em Marataízes , no litoral Sul do Espírito Santo , um galo frequenta a praia, se equilibra sobre ume até "pega uma onda" nas praias de águas mais calmas. João Frango, como foi batizado pelo dono, o surfista Gilson de Moraes Junior, é o novo xodó da família.

Gilson conta que ganhou João ainda pintinho, com dois dias de nascido. “Tenho filhos gêmeos e um amigo, vendedor de milho de Marataízes, presentou os meninos com dois pintinhos. Um deles, desapareceu. E o outro, era muito mansinho”, conta.

O nome do bicho é inspirado na personagem do filme "Tá Dando Onda", animação de 2007, que possui um frango surfista meio desajeitado.

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Aos poucos, João ganhou equilíbrio sobre o skate e a prancha de surf. Hoje, com um ano, o dono até improvisou uma prancha de madeira, pois a convencional é leve e a ave poderia cair com o balanço do mar.