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Em Marataízes

João Frango: o galo "surfista" que faz sucesso no Sul do ES

Com treinamento de dono surfista, João Frango ganhou equilíbrio sobre o skate e a até surfa nas praias

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 19:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 out 2020 às 19:05
João Frango se equilibra em prancha e até skate
João Frango se equilibra em prancha e até skate Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Se você acha que um frango não curte nadar, se enganou. Em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, um galo frequenta a praia, se equilibra sobre um skate e até "pega uma onda" nas praias de águas mais calmas. João Frango, como foi batizado pelo dono, o surfista Gilson de Moraes Junior, é o novo xodó da família.
Gilson conta que ganhou João ainda pintinho, com dois dias de nascido. “Tenho filhos gêmeos e um amigo, vendedor de milho de Marataízes, presentou os meninos com dois pintinhos. Um deles, desapareceu. E o outro, era muito mansinho”, conta.

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O nome do bicho é inspirado na personagem do filme "Tá Dando Onda", animação de 2007, que possui um frango surfista meio desajeitado.
Aos poucos, João ganhou equilíbrio sobre o skate e a prancha de surf. Hoje, com um ano, o dono até improvisou uma prancha de madeira, pois a convencional é leve e a ave poderia cair com o balanço do mar.
“Ainda não testamos, mas prezo pela saúde dele, levo sempre em águas calmas e sem movimento. Nunca o colocaria em risco. Após a ida à praia, ele é lavado com água doce. É um animal sensível”, comenta Gilson. A ave já tem até um perfil nas redes sociais. A mascote da família Morares está no Instagram.

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