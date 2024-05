Aventura

Vídeo: capixabas surfam onda com mais de 4 metros na Baía de Vitória

O coletivo NXF Slab, formada pelos surfistas Luiz Hadad, Fabio Sandes, André Vello e Bernardo Nassar registrou as imagens na última sexta-feira (17)

Breno Coelho

O Espírito Santo tem sido palco de grandes ondas que rendem registros espetaculares. E o coletivo NXF Slab, formada pelos surfistas Luiz Hadad, Fabio Sandes, André Vello e o Bodyboarder Bernardo Nssar, foi responsável por registrar uma onda de mais de 4 metros em uma laje conhecida como 2012, ou Baixa do Navio Fantasma, na Baía de Vitória.

Esta onda foi registrada e divulgada pela primeira vez na mídia em maio de 2022, em uma ondulação menor. Dessa vez, o 'swell' estava maior, e acreditamos que seja a maior sessão já registrada nessa bancada.

Registros da onda de mais de 4 metros na Baía de Vitória . (Felipe Dias)

Segundo o doutor em Oceanografia Douglas Nemes, especialista em medição de ondas, "as ondas surfadas nessa sessão passaram de 4 metros com tranquilidade".

Luiz Hadad, um dos membros do coletivo, explica que além do desafio de surfar a onda, registrar a ação também impõe uma certa dificuldade. "Além de ser uma onda rara e temperamental, é uma onda difícil de ser registrada, porque o lugar onde você coloca o cinegrafista é um lugar que quebra onda também, então é bem desafiador fazer os registros. É preciso colocar pelo menos um jetski e uma pessoa com a câmera para fazer as imagens, é uma expedição bem arriscada, mas vale muito a pena", afirma.

O grupo NXF Slab é inteiramente capixaba. Por isso, eles ficaram muito felizes em conseguir surfar uma onda desse calibre em solo espírito-santense. "É sempre uma alegria muito grande poder desfrutar de ondas de nível internacional no quintal da nossa casa. Sou de Vila Velha, a gente sai do canal do Ribeiro e atravessa o canal de Vitória surfando ondas que você só via em filme e que pouca gente acreditava que era possível", contou.

O objetivo do grupo é um só: demonstrar ao mundo o potencial das ondas do Espírito Santo. "A cada swell que atinge o litoral Capixaba, descobrimos novos "diamantes" em nossa costa. Ter o privilégio de surfar ondas azuis, pesadas e tubulares no quintal da nossa casa é um sonho que se tornou realidade. O 2012 é uma bancada muito temperamental, e descobrimos mais uma de suas facetas nessa ondulação: a onda quebra grande e perfeita, com qualidade internacional", afirmou Luiz Hadad.

