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Surfista capixaba se destaca no Brasileiro de SUP e mira vaga no ISA Games

Bruno Medeiros ambiciona conquistar uma das duas vagas que o credenciariam para o Campeonato Mundial de Surf na categoria stand ua paddle

Publicado em 22 de Março de 2024 às 14:19

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

22 mar 2024 às 14:19
Bruno Medeiros passou com bons resultados pela primeira fase do brasileiro de surfe e sonha com o Mundial
Bruno Medeiros passou com bons resultados pela primeira fase do brasileiro de surfe e sonha com o Mundial Crédito: Lima Júnior
O surfista capixaba Bruno Medeiros, 34 anos, ficou na terceira colocação na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Surfe em Paracuru (CE), na categoria stand up paddle (SUP). Ao final do circuito, os dois mais bem colocados se credenciam para o Campeonato Mundial de Surf, o ISA-Games.
O Campeonato Brasileiro de surf é dividido em cinco fases classificatórias sendo que uma delas, a quarta, ocorre aqui no Espírito Santo. A segunda é no Rio de Janeiro, na Praia da Macumba, a terceira em Saquarema (RJ) e a quinta em Balneário Camboriú (SC).
Nascido em Ipojuca (PE), 50km da capital pernambucana, Bruno está há mais de 14 anos em território capixaba e em todas as competições, representa o Estado. O atleta treina em Jacaraípe, onde reside: "Treino duas vezes por dia, de segunda a sábado. De manhã faço os treinamentos de cardio e técnico e à noite o de musculação".
O bom resultado de Bruno vem após de uma lesão Ligamento Colateral Médio (LCM) grau 1 que o afastou do esporte por 120 dias. "Foram quase três meses parado, fazendo fortalecimentos musculares o que acabou tornando difícil esse retorno. Voltei gradualmente, primeiro ficando sobre a prancha, depois deitado, e em seguida subindo aos poucos e com cuidado para não forçar o joelho, até me sentir confiante". Plenamente restabelecido, ele acredita estar bem "tanto fisica como mentalmente para competir". Tanto que  ficou na terceira colocação na primeira disputa pós restabelecimento.
Ainda que haja sete outros capixabas no surfe, tanto na categoria pranchinha, como no SUP e na Long Board, o que mostra a potência do Espírito Santo no esporte. Medeiros acredita que deveria haver políticas públicas mais intensas para aumentar a inclusão de jovens na prática esportiva.
"É necessário que haja para que os jovens possam se interessar pelo esporte, possam competir, conquistar disciplina e dedicar-se aos estudos, tornando-se não apenas bons atletas, mas pessoas com personalidade. Não é só esporte. É inclusão social".

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