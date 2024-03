Seleção Brasileira

Nike lança oficialmente os novos uniformes da Seleção Brasileira

Nova camiseta estreia no próximo sábado (23) no amistoso contra a Inglaterra e será usado nas partidas contra a Espanha, dia 26, na Copa América e nas Eliminatórias da Copa de 2026, em setembro

2 min de leitura min de leitura

Nike divulga novos uniformes da Seleção. (Reprodução/X-Nike)

Vitor Antunes Reporter / [email protected]

A Nike, fornecedora do material esportivo da Seleção Brasileira, divulgou nesta segunda-feira (18) os novos uniformes. A estreia do novo padrão visual vai ser no próximo sabado (23), no amistoso contra a Inglaterra, e ele será igualmente usado nas partidas contra a Espanha, dia 26, na Copa América e nas Eliminatórias da Copa de 2026, em setembro.

A camisa traz o escudo centralizado, algo que não é praticado desde 2004, além de ter mais grafismos que o habitual. Chamou a atenção, também, o fato de a empresa ter optado por sua matriz global ter feito o anúncio e não o braço nacional. A holding internacional acabou valendo não só para a Seleção Canarinho, mas para todas as outras nas quais ela tem contrato, como a da Inglaterra, França, Estados Unidos, Portugal, Holanda, Canadá e Coreia do Sul.

O primeiro uniforme mantém a tradicional cor amarela, assim como o segundo, na cor azul. Ambas camisas são estampadas e possuem detalhes nas mangas e gola. No caso da camisa titular, elas são verdes nas mangas e contém o logo da Nike, o que é usual desde que elas passaram a ter detalhes decorados. Na camisa reserva, a gola e as mangas vão para outro tom de azul. Dentro da gola de ambas há a inscrição "Brasil para Todos", que objetiva destacar a "paixão, a criatividade e a diversão que o futebol brasileiro desperta", segundo a marca. Os uniformes estarão disponíveis antecipadamente para membros da Nike, no site oficial da marca a partir do dia 21 de março, e a partir do dia 27 nas lojas físicas, tanto da própria label como nas lojas multimarcas.

Uniformes ousados

Conforme anteriormente citado, o escudo não aparecia no centro da camisa desde 2004. Normalmente ele vem posicionado à esquerda. Em 1994, na campanha do tetra, chamou a atenção a presença do trio de escudos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em dourado, estampados na camiseta amarela, para marcar a mudança no design do próprio brasão do órgão, diferente da que constava no traje os jogadores na Copa de 1990. O grafismo destacava, também, o até então tricampeonato. Anteriormente a isso, a grande mudança havia sido em 1978 quando a então Confederação Brasileira de Desportos (CBD) passou a chamar-se CBF. Em 2022, também uma mudança radical, com estampas em animal print na vestimenta, durante a Copa do Catar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta