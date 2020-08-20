Ex-BBB Lucas Chumbo curte surfe em Regência: 'Que lugar'

Lucas Chumbo, do "BBB 20", está em Regência, no Espírito Santo, desde a última quarta (19). Na região litorânea, aproveita os dias de ventos fortes para curtir altas ondas e, no dia em que chegou ao local, já aproveitou para exibir as manobras aquáticas no Instagram.
Na rede social de fotos, o ex-BBB escreveu: "Um pouquinho de hoje. Regência". Em vídeo publicado nos stories, Lucas aparece em um carro com amigos, que também vão surfar, e comenta sobre o dia de esporte.
"Todo mundo surfado, cabeça feita [...] Regência, que lugar, que onda... Disneylandia", brinca, ainda indicando que Regência é um verdadeiro parque de diversões para quem curte surfe.
No post feito no Instagram, os seguidores elogiaram a performance do bonitão ao mar. "Monstro", disse um. Outro opinou: "Dono do game". "Bem-vindo ao nosso estado. Esse lugar é irado, a natureza e ondas cavadas... Quebra tudo aí e manda umas fotos de uns aéreos", escreveu um fã.