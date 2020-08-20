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Ex-BBB Lucas Chumbo curte surfe em Regência: 'Que lugar'

Participante do 'BBB 20', da Globo, postou fotos no Instagram de surfada que deu no Espírito Santo e foi muito elogiado pelos fãs na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 12:25

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 12:25

O ex-BBB Lucas Chumbo em Regência, no Espírito Santo
O ex-BBB Lucas Chumbo em Regência, no Espírito Santo Crédito: Renan Vignoli
Lucas Chumbo, do "BBB 20", está em Regência, no Espírito Santo, desde a última quarta (19). Na região litorânea, aproveita os dias de ventos fortes para curtir altas ondas e, no dia em que chegou ao local, já aproveitou para exibir as manobras aquáticas no Instagram. 
Na rede social de fotos, o ex-BBB escreveu: "Um pouquinho de hoje. Regência". Em vídeo publicado nos stories, Lucas aparece em um carro com amigos, que também vão surfar, e comenta sobre o dia de esporte. 
"Todo mundo surfado, cabeça feita [...] Regência, que lugar, que onda... Disneylandia", brinca, ainda indicando que Regência é um verdadeiro parque de diversões para quem curte surfe. 

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No post feito no Instagram, os seguidores elogiaram a performance do bonitão ao mar. "Monstro", disse um. Outro opinou: "Dono do game". "Bem-vindo ao nosso estado. Esse lugar é irado, a natureza e ondas cavadas... Quebra tudo aí e manda umas fotos de uns aéreos", escreveu um fã. 
Ver essa foto no Instagram

Um pouquinho de hoje ? #regência Photos: @blueworld.photos

Uma publicação compartilhada por Lucas Chianca "Chumbo" (@lucaschumbo) em

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