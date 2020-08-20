Ex-atriz da Disney derruba servidor ao anunciar entrada em site pornô

A atriz Bella Thorne derrubou os servidores do site de conteúdo pornô OnlyFans depois que anunciou que entraria para a plataforma virtual. Segundo informações do jornal New York Post, o site ficou alguns minutos fora do ar depois da estrela infantil de 22 anos revelar o início de suas atividades.
A novidade foi anunciada pela bonita em um vídeo compartilhado por ela mesma no Instagram. Na gravação, ela surge em poses sensuais usando sempre um biquíni.
A conta da atriz no OnlyFans promete conteúdo pornográfico exclusivo para os fãs que assinarem o serviço. Há a possibilidade de assinatura mensal, por US$ 20, trimestral, por US$ 60 e semestral, por US$ 105 e 15% de desconto no último caso. Ela ainda promete fazer conteúdos especiais para fãs que comprarem presentes para ela. Dentre os itens que Thorne diz que gostaria de ganhar, estão uma cama para cachorro e prateleira para bebidas alcoólicas.
Bella estrelou em Shake It Up, no Disney Channel, entre 2010 e 2013. Depois, atuou em Juntos e Misturados, em 2013, com Adam Sandler e Drew Barrymore, e DUFF - Você Conhece, Tem ou É, em 2015.