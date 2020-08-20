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Abriu o jogo!

Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, relembra sexo a três: 'Carência zero'

Em live no Instagram, ator que interpretava Beiçola em A Grande Família, na Globo, abriu o jogo sobre a vida sexual e idade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 08:25

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 08:25

O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo
O ator Marcos Oliveira interpreta Beiçola em A Grande Família, na Globo Crédito: TV Globo/Fabrício Mota
Marcos Oliveira, o ator que dá vida ao Beiçola de A Grande Família, participou de uma live com Rodrigo Oliver e decidiu abrir o jogo sobre a vida sexual. Durante o papo, o artista também falou de planos para a estreia da terceira temporada de O Dono da Lua, série de que faz parte. 
"Já! Eu fiz na Europa, que eram mais civilizados. Nossa, foi muito bom. A minha carência foi pro zero. Façam, aproveitem", opinou ele sobre a relação a três e completou: "Não sou casado. Sou tico tico no fubá. Adoro uma polenta". 

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Aos 68 anos, Marcos disse que a idade acaba pesando no pessoal, mas não no profissional: "Na minha vida pesa muito (a idade), mas no trabalho não. Adoro trabalhar. É muito importante trabalhar. A grande força que a gente tem na vida é o trabalho". 

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