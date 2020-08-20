Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, relembra sexo a três: 'Carência zero'

"Já! Eu fiz na Europa, que eram mais civilizados. Nossa, foi muito bom. A minha carência foi pro zero. Façam, aproveitem", opinou ele sobre a relação a três e completou: "Não sou casado. Sou tico tico no fubá. Adoro uma polenta".

Aos 68 anos, Marcos disse que a idade acaba pesando no pessoal, mas não no profissional: "Na minha vida pesa muito (a idade), mas no trabalho não. Adoro trabalhar. É muito importante trabalhar. A grande força que a gente tem na vida é o trabalho".