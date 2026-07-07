O robô ficou caro ou o trabalhador humano virou uma pechincha?

Quando o ChatGPT foi lançado ao público, no fim de 2022, parecia que o mercado de trabalho caminhava para uma ruptura sem precedentes. Em poucos meses surgiram previsões segundo as quais advogados, jornalistas, programadores, professores e até médicos estariam prestes a ser substituídos por algoritmos. A inteligência artificial passou a ocupar o centro das discussões econômicas, empresariais e jurídicas.





Passados quase quatro anos, o cenário se tornou menos dramático e mais interessante.

Os modelos econômicos mais sofisticados e a própria experiência histórica mostram que grandes inovações raramente eliminam o trabalho humano em escala permanente.





O que normalmente ocorre é um aumento significativo da produtividade, acompanhado da transformação das ocupações e, muitas vezes, da redistribuição geográfica dos empregos. Alguns desaparecem, outros surgem e inúmeros são profundamente modificados. Essa dimensão geográfica merece atenção especial.