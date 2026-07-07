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Operação Imperium

Operação da Polícia Civil mira criminosos em Cariacica e em outras seis cidades do ES

A ação tem como objetivo cumprir 38 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 06:50

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 jul 2026 às 06:50

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a Operação Imperium, com foco em  criminosos de Cariacica. A ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e tem como objetivo cumprir 38 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão.


Até o momento, seis pessoas foram presas e uma arma de fogo foi apreendida, segundo a corporação.


As diligências ocorrem nos bairros Flexal, Santo André e Campo Verde, em Cariacica, e também nos municípios de Serra, Vitória, Viana, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.

Ao todo, a operação mobiliza 120 policiais civis e conta com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), por meio da Diretoria de Operações Táticas (DOT) e da Divisão de Escolta e Recaptura (DERP), além de equipes especializadas no uso de drones e de delegacias especializadas.


A Operação Imperium é coordenada pelo chefe do DEHPP, delegado Luiz Gustavo Ximenes, e pelo titular do Denarc, delegado Ricardo Almeida. A ação também é acompanhada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, e pelo delegado-geral adjunto, Fabrício Dutra.


De acordo com a Polícia Civil, o nome Imperium faz referência ao termo em latim que representa o poder soberano do Estado para exercer legitimamente a força e fazer cumprir a lei, simbolizando a atuação da corporação no enfrentamento às organizações criminosas.


As diligências seguem em andamento.

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