Operação da Polícia Civil mira criminosos em Cariacica e em outras seis cidades do ES

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a Operação Imperium, com foco em criminosos de Cariacica. A ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e tem como objetivo cumprir 38 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão.
Até o momento, seis pessoas foram presas e uma arma de fogo foi apreendida, segundo a corporação.
As diligências ocorrem nos bairros Flexal, Santo André e Campo Verde, em Cariacica, e também nos municípios de Serra, Vitória, Viana, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.
Ao todo, a operação mobiliza 120 policiais civis e conta com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), por meio da Diretoria de Operações Táticas (DOT) e da Divisão de Escolta e Recaptura (DERP), além de equipes especializadas no uso de drones e de delegacias especializadas.
A Operação Imperium é coordenada pelo chefe do DEHPP, delegado Luiz Gustavo Ximenes, e pelo titular do Denarc, delegado Ricardo Almeida. A ação também é acompanhada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, e pelo delegado-geral adjunto, Fabrício Dutra.
De acordo com a Polícia Civil, o nome Imperium faz referência ao termo em latim que representa o poder soberano do Estado para exercer legitimamente a força e fazer cumprir a lei, simbolizando a atuação da corporação no enfrentamento às organizações criminosas.
As diligências seguem em andamento.