Operação da Polícia Civil mira criminosos em Cariacica e em outras seis cidades do ES

Ao todo, a operação mobiliza 120 policiais civis e conta com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), por meio da Diretoria de Operações Táticas (DOT) e da Divisão de Escolta e Recaptura (DERP), além de equipes especializadas no uso de drones e de delegacias especializadas.





A Operação Imperium é coordenada pelo chefe do DEHPP, delegado Luiz Gustavo Ximenes, e pelo titular do Denarc, delegado Ricardo Almeida. A ação também é acompanhada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, e pelo delegado-geral adjunto, Fabrício Dutra.





De acordo com a Polícia Civil, o nome Imperium faz referência ao termo em latim que representa o poder soberano do Estado para exercer legitimamente a força e fazer cumprir a lei, simbolizando a atuação da corporação no enfrentamento às organizações criminosas.





As diligências seguem em andamento.