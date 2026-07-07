Metade do ano chegou: como revisar as metas de ano-novo e ainda cumprir planos

Em geral, janeiro é o mês das promessas. Embalados pelas festas de fim de ano, é comum criar as listas com as metas do novo ano: ir à academia cinco vezes por semana, aprender um novo idioma, economizar uma boa parte do salário, ler doze livros. Mas, assim que o ano engrena, a rotina atropela e, quando nos damos conta, metade do ano já se foi.





Se você olhar para trás agora e perceber que boa parte daquelas promessas de ano-novo ainda está longe de ser cumprida, não se desespere. A boa notícia é que ainda dá tempo: revisar as metas na metade do ano é um bom momento para quem realmente quer tirar os planos do papel.





Olhar para as metas agora não deve ser um exercício de culpa, mas de inteligência prática. Ainda há seis meses pela frente, tempo suficiente para recalcular a rota, corrigir os erros e reconhecer os avanços que passaram despercebidos.