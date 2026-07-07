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Balanço estratégico

Metade do ano chegou: como revisar as metas de ano-novo e ainda cumprir planos

Saiba como recalcular a rota das promessas e aproveitar os próximos seis meses para transformá-las em realidade

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 08:27

Públicado em 

07 jul 2026 às 08:27
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Em geral, janeiro é o mês das promessas. Embalados pelas festas de fim de ano, é comum criar as listas com as metas do novo ano: ir à academia cinco vezes por semana, aprender um novo idioma, economizar uma boa parte do salário, ler doze livros. Mas, assim que o ano engrena, a rotina atropela e, quando nos damos conta, metade do ano já se foi.


Se você olhar para trás agora e perceber que boa parte daquelas promessas de ano-novo ainda está longe de ser cumprida, não se desespere. A boa notícia é que ainda dá tempo: revisar as metas na metade do ano é um bom momento para quem realmente quer tirar os planos do papel.


Olhar para as metas agora não deve ser um exercício de culpa, mas de inteligência prática. Ainda há seis meses pela frente, tempo suficiente para recalcular a rota, corrigir os erros e reconhecer os avanços que passaram despercebidos.

Como fazer uma lista de metas de Ano Novo
Fazer uma lista de planos para o novo ano é comum, mas a rotina atropela a realização da maior parte deles Personare

Para fazer essa revisão de maneira prática, vale seguir cinco passos simples:


  • Seja honesto, mas gentil: olhe para o que você planejou. O que não deu certo foi por falta de tempo, falta de interesse real ou porque a meta era grande demais? Está tudo bem mudar de ideia.

  • Revise os excessos: se você prometeu ler 20 livros e leu dois, que tal reajustar a meta até dezembro? Metas mais realistas valem mais do que uma lista gigante que só gera ansiedade.

  • Foque no que é mais importante: tentar fazer tudo ao mesmo tempo pode ser cansativo, portanto, defina as prioridades e escolha de 1 a 3 metas para os próximos seis meses.

  • Estipule metas mensuráveis: dizer "quero guardar dinheiro" é vago. Mude para "vou guardar R$ 100 por mês". Assim, fica mais fácil de encarar e de cumprir

  • Comemore cada conquista: valorizar o que já foi feito, por menor que pareça, renova o fôlego para encarar os próximos desafios.


Mais importante do que a lista de desejos criada em janeiro é a capacidade de olhar para o presente e recalcular o caminho quando a realidade exige mudanças.


O seu ano recomeça agora, em julho. A boa notícia é que o segundo tempo está apenas começando.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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