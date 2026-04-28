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Alerta financeiro

Endividamento silencioso: como pequenas contas podem quebrar o seu orçamento

Entenda como o acúmulo de pequenas dívidas compromete o orçamento das famílias e saiba como retomar o controle financeiro

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 08:38

Públicado em 

28 abr 2026 às 08:38
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O ditado popular diz que "o que os olhos não veem, o coração não sente", mas no bolso das famílias brasileiras, o que não se vê hoje pode custar caro amanhã. É o chamado endividamento silencioso: aquele que cresce sem fazer barulho, entre uma parcela de mercado no cartão e o uso recorrente do cheque especial.


E os indicadores têm sinalizado um alerta vermelho para a realidade financeira do país. Segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, o Brasil atingiu a marca histórica de 82,8 milhões de negativados em março de 2026, o mês com maior número de inadimplentes em toda a série histórica, após 15 meses consecutivos de alta. Ao longo dos últimos 10 anos, o número de brasileiros com contas em atraso cresceu 38,1%.


O avanço da inadimplência reflete uma combinação de fatores econômicos e comportamentais. Além da pressão exercida pelos juros e pela inflação, a falta de planejamento no uso do crédito agrava a situação financeira das famílias. Ao utilizar o limite da conta ou o cartão como se fossem parte da renda mensal, muitos brasileiros acabam criando um ciclo de dívidas difícil de interromper.

Entre anotações e contas pagas, o risco invisível: o acúmulo de dívidas que cresce no dia a dia e pressiona a renda
Entre anotações e contas pagas, o risco invisível: o acúmulo de dívidas que cresce no dia a dia e pressiona a renda Imagem gerada pelo ChatGPT

Como a dívida se esconde?

O endividamento silencioso não começa com uma grande compra. Ele se manifesta em pequenos sinais que muitas vezes são ignorados:


  • A falsa renda: usar o limite do cheque especial como se fosse parte do salário.


  • O efeito bola de neve: pagar apenas o mínimo da fatura do cartão, empurrando juros sobre juros para o mês seguinte.


  • O tapa-buraco: pegar um novo empréstimo apenas para quitar a parcela de um antigo.


Muitas famílias mantêm o padrão de consumo, honrando as contas básicas, mas fazem isso à custa de novos créditos. A sensação é de controle, mas a renda futura já está toda comprometida e, com isso, qualquer imprevisto, como uma consulta médica ou um reparo no carro, vira o gatilho para o desespero financeiro.

Como virar o jogo?

Sair desse cenário exige coragem para encarar a realidade. O primeiro passo é tornar o problema visível:


  1. Anote tudo: registre cada centavo que entra e, principalmente, cada centavo que sai, para conhecer os números e entender para onde o dinheiro está indo.
  2. Priorize os juros altos: dívidas de cartão de crédito e cheque especial devem ser as primeiras a serem negociadas.
  3. Negocie: bancos e financeiras têm canais abertos para renegociação. Participe de feirões e busque taxas melhores para negociar a sua dívida.
  4. Corte o supérfluo: diante de um cenário de desequilíbrio, a revisão dos gastos torna-se fundamental para priorizar o que é essencial e estancar a saída de dinheiro.


Educação financeira não é apenas sobre matemática, mas principalmente sobre fazer escolhas conscientes para proteger o seu futuro. Entender que o crédito deve ser um aliado, e não um substituto da renda, é o primeiro passo para romper o ciclo das dívidas.


Ao construir uma reserva de emergência, mesmo que com pequenas quantias mensais, você consegue garantir a sua tranquilidade e a estabilidade financeira da sua família a longo prazo.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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