Endividamento silencioso: como pequenas contas podem quebrar o seu orçamento

O ditado popular diz que "o que os olhos não veem, o coração não sente", mas no bolso das famílias brasileiras, o que não se vê hoje pode custar caro amanhã. É o chamado endividamento silencioso: aquele que cresce sem fazer barulho, entre uma parcela de mercado no cartão e o uso recorrente do cheque especial.





E os indicadores têm sinalizado um alerta vermelho para a realidade financeira do país. Segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, o Brasil atingiu a marca histórica de 82,8 milhões de negativados em março de 2026, o mês com maior número de inadimplentes em toda a série histórica, após 15 meses consecutivos de alta. Ao longo dos últimos 10 anos, o número de brasileiros com contas em atraso cresceu 38,1%.





O avanço da inadimplência reflete uma combinação de fatores econômicos e comportamentais. Além da pressão exercida pelos juros e pela inflação, a falta de planejamento no uso do crédito agrava a situação financeira das famílias. Ao utilizar o limite da conta ou o cartão como se fossem parte da renda mensal, muitos brasileiros acabam criando um ciclo de dívidas difícil de interromper.