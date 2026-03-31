Imposto de Renda 2026: quando vale antecipar a restituição?

Com o início desse período, surge também uma solução financeira prática e estratégica: a antecipação da restituição. Essa modalidade funciona como uma linha de crédito que permite acessar o dinheiro antes do cronograma oficial do Leão. Mas será que vale a pena?

[Edicase]Atenção prévia com o imposto de renda evita multas e retenção na malha fina (Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock) . Crédito: Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock

Como funciona

O primeiro ponto é entender que a antecipação não é um saque antecipado, mas uma linha de crédito oferecida pelas instituições financeiras. Como todo empréstimo, há cobrança de juros, IOF e, por vezes, taxas.

Embora as taxas dessa modalidade costumem ser mais baixas do que as do cheque especial ou do cartão de crédito, já que o banco tem a garantia do recebimento vindo da Receita, elas existem.

Embora as taxas dessa modalidade costumem ser mais baixas do que as do cheque especial ou do cartão de crédito, já que o banco tem a garantia de recebimento pela Receita, elas existem.

Visando garantir o recebimento do empréstimo, as instituições financeiras normalmente solicitam a cópia da declaração do Imposto de Renda, na qual validam o valor previsto e os dados bancários indicados para o pagamento da restituição.

Para garantir o recebimento do empréstimo, as instituições financeiras normalmente solicitam a cópia da declaração do Imposto de Renda, na qual validam o valor previsto e os dados bancários indicados para o pagamento da restituição.

Quando a antecipação vale a pena

A antecipação pode ser estratégica em duas situações principais:

Substituição de dívidas caras: se você está no rotativo do cartão de crédito ou no cheque especial, trocar essa dívida pela antecipação do IR é uma decisão inteligente, pois você substitui juros altos por um muito menor.

Oportunidade: se você precisa do dinheiro para quitar um débito à vista com um desconto superior ao custo dos juros do banco ou se há alguma oportunidade de negócio imperdível.

O que avaliar antes de contratar

Ao decidir pelo empréstimo para quitar dívidas com juros maiores, é necessário ter atenção:

1. Compare os juros da dívida e do empréstimo

Analise e compare os juros para garantir que os juros do empréstimo são menores que o da dívida, pois só nesse caso vale a pena pedir um empréstimo.

2. Avalie o custo efetivo total do empréstimo

O custo efetivo total (CET) é composto pela taxa de juros nominal, além de outros custos embutidos no empréstimo, como taxas de análise de crédito, tarifa de abertura de cadastro, taxas administrativas, seguros, IOF, dentre outros.

Vale lembrar que o Governo Federal mantém critérios de prioridade para quem deseja receber a restituição mais cedo. O uso da declaração pré-preenchida e a opção pelo recebimento via Pix, utilizando a chave CPF, são caminhos que agilizam o processamento pela Receita Federal.

As restituições, de acordo com a Receita, estão previstas para serem liberadas a partir de 30 de maio, em quatro lotes, até 28 de agosto. Portanto, diante da perspectiva de quando a restituição do IR ocorrerá, o contribuinte deve avaliar o seu cenário financeiro antes de contratar a antecipação do IR 2026.

O principal segredo está em analisar o seu momento atual e utilizar essa conveniência para fazer o dinheiro trabalhar a seu favor de maneira inteligente e planejada.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais