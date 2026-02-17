Cartão virtual: seu aliado nas compras on-line

Muitas pessoas ainda sentem insegurança ao realizar compras em plataformas digitais. O risco de fraudes e a preocupação com a exposição de dados são desafios reais no cotidiano do consumo moderno. Nesse cenário, o cartão virtual consolida-se como uma ferramenta eficaz para evitar prejuízos financeiros e manter os dados protegidos de golpistas.

Se você ainda não utiliza essa opção em seu aplicativo bancário, entenda como ela funciona e saiba por que ela pode te ajudar a evitar problemas ao realizar compras na internet.

O cartão virtual oferece mais segurança para o consumidor no ambiente digital. Crédito: Imagem gerada pelo Gemini

O que é o cartão virtual?

O cartão virtual funciona como uma extensão digital do cartão físico e fica disponível no aplicativo do seu banco. Ele possui um número próprio, data de validade e um código de segurança (CVV) diferentes do cartão físico.

A principal vantagem é que, embora utilize o mesmo limite de crédito, ele atua como uma barreira de proteção. Ao realizar uma compra online e informar os dados do cartão virtual, as informações do cartão físico permanecem preservadas e seguras, caso o site sofra algum ataque e haja exposição de dados.

Por que ele é mais seguro?

De acordo com a ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), o uso do cartão virtual é a principal recomendação para prevenir fraudes no e-commerce. Isso se deve a dois fatores essenciais:

Código de segurança dinâmico: em muitas modalidades de cartão virtual, o código de segurança muda periodicamente. Isso significa que, se houver uma tentativa de reutilização dos dados por terceiros após algum tempo, a transação será automaticamente negada. Gestão imediata: é possível excluir o cartão após a realização de compras em sites que gerem dúvidas em relação à segurança, eliminando o risco de utilização indevida por terceiros.

Praticidade para a rotina digital

Além da camada extra de proteção, o cartão virtual oferece benefícios que facilitam a logística do dia a dia:

Continuidade de serviços: se o cartão físico for perdido ou roubado e precisar ser bloqueado, o cartão virtual geralmente permanece ativo no aplicativo. Isso evita a interrupção de pagamentos recorrentes, como serviços de entrega, transporte ou streaming.

Organização de pagamentos: é possível utilizar o cartão virtual especificamente para assinaturas digitais, facilitando a conferência de valores e a gestão de gastos no extrato mensal.

Disponibilidade imediata: ao abrir uma conta ou solicitar um novo cartão, a versão virtual costuma ficar disponível para uso instantâneo, sem a necessidade de aguardar o prazo de entrega física.

Boas práticas para transações seguras

Apesar do uso do cartão virtual agregar segurança ao dia a dia nas compras online, é fundamental adotar ações para evitar golpes.

Conferência de dados: antes de confirmar qualquer pagamento, valide o valor total da transação e a idoneidade do estabelecimento.

Cuidado com mensagens suspeitas: instituições financeiras não solicitam dados de cartões (físicos ou virtuais) por telefone, SMS ou links em e-mails.

Monitoramento em tempo real: utilize as notificações do celular para acompanhar todas as movimentações em sua conta de forma instantânea.

O cartão virtual oferece a liberdade necessária para consumir no ambiente digital com a tranquilidade de que os principais dados estão protegidos por uma camada extra de inteligência e prevenção.

