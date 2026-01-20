Dinheiro | Isis Parteli
Dinheiro | Isis Parteli
Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

O futuro financeiro dos seus filhos e os juros compostos: grandes aliados

Descubra por que a constância nos pequenos aportes vale mais do que grandes investimentos

Vitória
Publicado em 20/01/2026 às 09h54

Quando pensamos no futuro dos nossos filhos, é comum projetarmos grandes conquistas: a faculdade, o primeiro intercâmbio ou o apoio para o início da vida adulta. No entanto, muitos pais adiam o planejamento financeiro por acreditarem que precisam de grandes somas para começar. A verdade é que, no mundo dos investimentos, existe um fator muito mais determinante que o valor do aporte: a disciplina.

O tempo é o melhor amigo de quem começa cedo. Para entender como a constância supera o valor isolado, imagine o seguinte cenário: se você investir R$ 200 todos os meses, desde o nascimento do seu filho até ele completar 18 anos, terá aportado do próprio bolso um total de R$ 43,2 mil. Com uma rentabilidade hipotética de 8% ao ano, esse jovem chegaria à maioridade com aproximadamente R$ 94 mil. Ou seja: mais da metade do valor final seria fruto dos juros acumulados ao longo do tempo, impulsionados pela regularidade dos aportes.

Tempo e constância: os verdadeiros aliados do futuro financeiro. Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
O poder do tempo e a previdência privada

Investir para uma criança é o exemplo máximo do poder dos juros compostos. Com um horizonte de 15 ou 20 anos, a constância de pequenos valores mensais cria um "efeito bola de neve" que transforma o hábito em patrimônio. Nesse cenário, a previdência privada se destaca, principalmente, pelos benefícios fiscais:

  • PGBL: permite deduzir até 12% da sua renda bruta no IR, ideal para quem utiliza o modelo completo de declaração e possui o filho como dependente.
  • Vantagem tributária: na tabela regressiva, após 10 anos, a alíquota de imposto cai para apenas 10%, a menor entre os investimentos de renda fixa.

A estratégia do Tesouro Direto

Além da previdência, outra estratégia de investimento que pode ser considerada é o Tesouro Educa+, uma modalidade do Tesouro Direto.

Diferentemente de um título comum, ele foi pensado especificamente para o ciclo educacional: você investe durante a infância do seu filho e, quando ele chega à idade universitária, o título devolve o valor em 60 parcelas mensais (5 anos), podendo ser utilizado para pagamento de uma mensalidade ou como uma "mesada".

A grande vantagem do Tesouro Educa+ é a proteção contra a inflação, já que o título é indexado ao IPCA, garantindo que o poder de compra do dinheiro seja preservado até o futuro.

Pelo site do Tesouro Direto, é possível simular o valor que precisa ser investido mensalmente, com base no valor que é pretendido receber no futuro e o tempo de investimento. Saiba mais em: tesourodireto.com.br/educa-mais

Previdência ou Tesouro Educa+: qual escolher?

A escolha depende da sua estratégia. O Tesouro Educa+ oferece segurança e previsibilidade de renda para os estudos. Já a previdência privada se destaca pela flexibilidade tributária e pela facilidade de sucessão patrimonial, além da possibilidade de diversificação em diferentes fundos.

Um legado de educação financeira

Criar um plano de investimentos pensando no futuro do seu filho vai muito além do dinheiro; é um exemplo prático de planejamento financeiro de longo prazo.

O segredo não é esperar o momento ideal, mas começar com o que você tem hoje e manter a constância. No futuro, seu filho agradecerá pela visão e disciplina que permitiram que ele desse os primeiros passos com segurança e autonomia.

Isis Parteli

