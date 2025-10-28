Conheça os 5 passos para organizar as finanças em casal

É muito comum, ao decidir pela construção de um futuro em conjunto, que o casal planeje a cerimônia do casamento, pense no local onde pretende morar e até sobre o momento adequado para a chegada dos filhos. Mas, muitas vezes, a conversa sobre dinheiro fica em segundo plano e isso pode resultar em desgastes futuros no relacionamento.



É a partir do diálogo que o casal entende qual é a melhor estratégia financeira para a vida a dois. Há casais que juntam todas as receitas e tratam tudo como dinheiro do casal. Outros que dividem proporcionalmente as despesas da casa. E aqueles que preferem manter tudo separado. O caminho certo é aquele que funciona para cada casal.