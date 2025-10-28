Dinheiro | Isis Parteli
Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

Conheça os 5 passos para organizar as finanças em casal

Há diversas formas de dividir as despesas entre o casal, mas falar sobre dinheiro é o principal segredo para a organização financeira

Vitória
Publicado em 28/10/2025 às 08h34
É a partir do diálogo que o casal entende qual é a melhor estratégia financeira para a vida a dois. Crédito: Freepik

É muito comum, ao decidir pela construção de um futuro em conjunto, que o casal planeje a cerimônia do casamento, pense no local onde pretende morar e até sobre o momento adequado para a chegada dos filhos. Mas, muitas vezes, a conversa sobre dinheiro fica em segundo plano e isso pode resultar em desgastes futuros no relacionamento.

É a partir do diálogo que o casal entende qual é a melhor estratégia financeira para a vida a dois. Há casais que juntam todas as receitas e tratam tudo como dinheiro do casal. Outros que dividem proporcionalmente as despesas da casa. E aqueles que preferem manter tudo separado. O caminho certo é aquele que funciona para cada casal.

Conheça os 5 passos essenciais para que o dinheiro não seja fonte de briga:

  1. 01

    Conheça o orçamento familiar

    O planejamento financeiro é tão importante na vida a dois quanto na vida individual. Por isso, é necessário que os valores recebidos e gastos por ambos sejam levados em consideração para estabelecer um orçamento e definir o teto de gastos por mês.

  2. 02

    Combine a divisão de despesas

    Não há uma forma única de dividir as despesas entre um casal. A solução deve ser definida em conjunto. Se ambos trabalham e possuem renda, é importante definir qual será a contribuição de cada um para as despesas comuns da casa. Uma forma é dividir as despesas proporcionalmente à renda de cada um, mas é importante que haja diálogo para que ninguém se sinta prejudicado. Organizando o dinheiro em conta conjunta ou individual, o importante é que o planejamento financeiro considere também as despesas pessoais do casal, para que cada um mantenha a sua individualidade, sem a necessidade de prestar contas um ao outro a cada gasto feito.

  3. 03

    Defina metas conjuntas

    É importante que o casal tenha propósito e metas definidos conjuntamente e inclua no orçamento os valores que precisam ser poupados para realizar seus sonhos, como uma viagem, a compra de um imóvel ou a faculdade dos filhos. Ter metas financeiras conjuntas fortalece a relação, além de ajudar na organização das finanças e no planejamento do futuro a dois.

  4. 04

    Construa uma reserva de emergência

    Para não serem pegos de surpresa com imprevistos, constituir uma reserva de emergência conjunta é fundamental. O dinheiro destinado a essa reserva deve estar previsto no orçamento. Essa é a grana que vai cobrir financeiramente os acontecimentos inesperados, evitando o endividamento do casal.

  5. 05

    Quebre o tabu e converse sobre dinheiro

    Nenhuma estratégia funciona se o casal não falar sobre dinheiro. Trazer o assunto para a rotina, em conversas simples e sem cobrança, contribui para alinhar expectativas e evitar ressentimentos. Quando ambos participam das decisões, o planejamento financeiro deixa de ser obrigação e se transforma em projeto conjunto. Isso fortalece a parceria e torna a rotina muito mais leve.

O equilíbrio nas finanças de ambos é fundamental para a saúde do relacionamento. Por isso, transparência e conversas frequentes sobre o assunto são essenciais.

E se o casal possui filhos, é importante inclui-los desde cedo nas conversas sobre dinheiro, para que tenham consciência da situação financeira da família. Perceber o uso do dinheiro com consciência no ambiente familiar contribui para que as crianças se tornem adultos conscientes financeiramente.

