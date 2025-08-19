Cinco dicas para proteger seus dados de golpes

Notícias sobre vazamento de dados têm sido recorrentes e, em geral, esses casos expõem informações sensíveis, como nomes, CPFs e endereço. Eles são um alerta de que, no mundo digital, as informações pessoais se tornaram um alvo constante para ações maliciosas e, em mãos erradas, se transformam na principal ferramenta para golpes e fraudes que podem causar enormes prejuízos financeiros e emocionais.

No mundo digital, as informações pessoais se tornaram um alvo constante para ações maliciosas. Crédito: Freepik

Como seus dados viram uma arma para golpistas?

Tudo começa com o vazamento de informações, que pode ocorrer em uma compra on-line, no cadastro em um site ou até por meio de ataques a grandes empresas. Com seu nome, e-mail e telefone em mãos, o criminoso já tem o suficiente para dar o primeiro passo.

O golpe se torna muito mais convincente quando o fraudador possui mais detalhes, como qual é o seu banco. Ele pode enviar um SMS ou e-mail falso, idêntico ao do banco, informando sobre uma compra suspeita e pedindo que você clique em um link para "verificar" e, ao clicar, você é levado a uma página falsa onde insere sua senha, entregando o acesso da sua conta ao criminoso.

Se o golpista sabe seu nome e CPF, pode tentar abrir contas, solicitar cartões de crédito ou fazer empréstimos em seu nome. Outra tática comum é o golpe pelo WhatsApp: de posse do seu número, um criminoso pode se passar por você e pedir dinheiro a seus amigos e familiares, criando uma situação constrangedora e, muitas vezes, resultando em perdas financeiras para pessoas próximas.

Dicas práticas para o dia a dia

Proteger seus dados não é uma tarefa apenas para especialistas em tecnologia. Com pequenas mudanças de hábitos, você pode proteger a sua vida digital.

1. Desconfie sempre

Recebeu uma oferta boa demais para ser verdade? Um prêmio inesperado? Uma cobrança de uma compra que não reconhece? Não clique em nada! Apague a mensagem e, se tiver dúvidas, entre em contato com a empresa por seus canais oficiais.

2. Senhas são suas chaves

Não use a mesma senha para tudo. Crie combinações fortes, com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.

3. Ative a verificação em duas etapas

Essa é uma das camadas de segurança mais importantes. Disponível em redes sociais, e-mails e aplicativos de banco, ela exige um segundo código, enviado ao seu celular, por exemplo, para permitir o acesso, mesmo que alguém tenha roubado sua senha.

4. Pense antes de compartilhar

Aquele teste divertido na internet que pede sua data de nascimento ou o nome do seu primeiro animal de estimação pode parecer inofensivo, mas essas são respostas comuns para perguntas de segurança. Cuidado com o que você posta e com as permissões que concede aos aplicativos.

5. Cuidado com redes wi-fi públicas

Evite acessar aplicativos de banco ou fazer compras quando estiver conectado a redes de internet abertas em shoppings, aeroportos ou cafés. Elas são menos seguras e podem ser um prato cheio para interceptação de dados.

A proteção de dados é um exercício diário de atenção e cuidado. Mantenha-se sempre informado e não caia em armadilhas. Com conhecimento e medidas preventivas, você protege os seus dados e garante a segurança do seu bolso.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais