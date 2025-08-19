Dinheiro | Isis Parteli
Dinheiro | Isis Parteli
Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

Cinco dicas para proteger seus dados de golpes

Conheça pequenos hábitos diários que podem ajudar na proteção dos seus dados pessoais e evitar prejuízos

Vitória
Publicado em 19/08/2025 às 08h22

Notícias sobre vazamento de dados têm sido recorrentes e, em geral, esses casos expõem informações sensíveis, como nomes, CPFs e endereço. Eles são um alerta de que, no mundo digital, as informações pessoais se tornaram um alvo constante para ações maliciosas e, em mãos erradas, se transformam na principal ferramenta para golpes e fraudes que podem causar enormes prejuízos financeiros e emocionais.

Estado é o quarto do Brasil com maior incidência de golpes online
No mundo digital, as informações pessoais se tornaram um alvo constante para ações maliciosas. Crédito: Freepik

Como seus dados viram uma arma para golpistas?

Tudo começa com o vazamento de informações, que pode ocorrer em uma compra on-line, no cadastro em um site ou até por meio de ataques a grandes empresas. Com seu nome, e-mail e telefone em mãos, o criminoso já tem o suficiente para dar o primeiro passo.

O golpe se torna muito mais convincente quando o fraudador possui mais detalhes, como qual é o seu banco. Ele pode enviar um SMS ou e-mail falso, idêntico ao do banco, informando sobre uma compra suspeita e pedindo que você clique em um link para "verificar" e, ao clicar, você é levado a uma página falsa onde insere sua senha, entregando o acesso da sua conta ao criminoso.

Se o golpista sabe seu nome e CPF, pode tentar abrir contas, solicitar cartões de crédito ou fazer empréstimos em seu nome. Outra tática comum é o golpe pelo WhatsApp: de posse do seu número, um criminoso pode se passar por você e pedir dinheiro a seus amigos e familiares, criando uma situação constrangedora e, muitas vezes, resultando em perdas financeiras para pessoas próximas.

Dicas práticas para o dia a dia

Proteger seus dados não é uma tarefa apenas para especialistas em tecnologia. Com pequenas mudanças de hábitos, você pode proteger a sua vida digital.

1. Desconfie sempre

Recebeu uma oferta boa demais para ser verdade? Um prêmio inesperado? Uma cobrança de uma compra que não reconhece? Não clique em nada! Apague a mensagem e, se tiver dúvidas, entre em contato com a empresa por seus canais oficiais.

2. Senhas são suas chaves

Não use a mesma senha para tudo. Crie combinações fortes, com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.

3. Ative a verificação em duas etapas

Essa é uma das camadas de segurança mais importantes. Disponível em redes sociais, e-mails e aplicativos de banco, ela exige um segundo código, enviado ao seu celular, por exemplo, para permitir o acesso, mesmo que alguém tenha roubado sua senha.

4. Pense antes de compartilhar

Aquele teste divertido na internet que pede sua data de nascimento ou o nome do seu primeiro animal de estimação pode parecer inofensivo, mas essas são respostas comuns para perguntas de segurança. Cuidado com o que você posta e com as permissões que concede aos aplicativos.

5. Cuidado com redes wi-fi públicas

Evite acessar aplicativos de banco ou fazer compras quando estiver conectado a redes de internet abertas em shoppings, aeroportos ou cafés. Elas são menos seguras e podem ser um prato cheio para interceptação de dados.

A proteção de dados é um exercício diário de atenção e cuidado. Mantenha-se sempre informado e não caia em armadilhas. Com conhecimento e medidas preventivas, você protege os seus dados e garante a segurança do seu bolso.

LEIA MAIS COLUNAS DE ISIS PARTELI

'Novo' golpe da maquininha: entenda como ocorre e se proteja
O que seu filho pode aprender sobre dinheiro dos 3 aos 17 anos
Taxa Selic a 15%: entenda o que muda no seu bolso
Imposto de Renda 2025: prazo acaba nesta semana; veja o que fazer
Selic em alta: como aproveitar para investir sem abrir mão da segurança

A Gazeta integra o

Saiba mais
Isis Parteli dinheiro Golpe

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.