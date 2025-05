Selic em alta: como aproveitar para investir sem abrir mão da segurança

A escalada da taxa Selic tem colocado as aplicações de renda fixa de volta ao centro das atenções. Diante de retornos mais robustos em títulos como CDBs, LCIs e LCAs, a busca por aplicações seguras e rentáveis se intensifica.

Nesse contexto, um protagonista silencioso, porém crucial, se torna um alicerce de confiança para os investidores: o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que é um fundo instituído com o objetivo de fortalecer o Sistema Financeiro Nacional e proteger os investidores, atuando como um seguro essencial em caso de falência de instituições financeiras.

Como o FGC funciona na prática?

Ao aplicar em produtos como Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), seu investimento conta com a garantia do FGC.

Ou seja, caso o banco venha a enfrentar dificuldades financeiras e não consiga honrar seus compromissos, o FGC entra em ação para garantir o reembolso dos valores investidos, dentro de limites preestabelecidos.

Atualmente, o fundo garante o pagamento de até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Além disso, existe um teto global de R$ 1 milhão para cada investidor, renovável a cada período de quatro anos.

Essa estrutura de limites visa proteger um grande número de investidores, especialmente os de menor e médio porte, ao mesmo tempo em que incentiva a diversificação entre diferentes instituições financeiras.

Por que o FGC é tão importante no cenário atual?

Em um ambiente econômico marcado por incertezas e oscilações, a segurança se torna um fator primordial na tomada de decisões de investimento.

A alta da Selic, embora torne a renda fixa mais atraente em termos de rentabilidade, não elimina completamente os riscos inerentes ao sistema financeiro. É nesse ponto que a atuação do FGC se torna um diferencial.

Ao optar por aplicações de renda fixa com a garantia do FGC, o investidor mitiga significativamente o risco de perdas em caso de falência da instituição financeira. Essa camada de proteção proporciona maior tranquilidade e confiança para alocar investimentos em produtos que, além de oferecerem retornos interessantes impulsionados pela Selic, contam com a segurança de um fundo sólido e bem estabelecido.

Renda fixa atraente e segura: combinação inteligente

A conjuntura atual oferece uma oportunidade singular para investidores que buscam aliar rentabilidade e segurança. A renda fixa, impulsionada pela Selic elevada, apresenta-se como uma alternativa consistente para diversificar a carteira e buscar retornos mais previsíveis.

Ao integrar essa estratégia com a escolha de aplicações que possuem a garantia do FGC, o investidor constrói uma base sólida e protegida para seus objetivos financeiros.

Portanto, ao explorar as diversas opções de renda fixa disponíveis no mercado, não se limite a analisar apenas as taxas de retorno oferecidas, verifique sempre se a aplicação possui a proteção do FGC.

Essa simples precaução pode fazer toda a diferença na preservação do seu patrimônio, tornando a sua jornada de investimentos mais segurança, sendo possível aproveitar o potencial da renda fixa em tempos de Selic elevada sem abrir mão da tranquilidade do seu bolso.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais