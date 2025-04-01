Sistema de Notificação Eletrônica: app dá desconto de até 40% em multa de trânsito

O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), implementado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), moderniza a comunicação de autuações de trânsito. Ao aderir a essa ferramenta digital, integrada ao aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e acessível via Portal de Serviços da Senatran,
o condutor passa a receber as notificações de forma eletrônica, dispensando o recebimento via Correios.
A principal vantagem do SNE é o benefício financeiro: um desconto de 40% sobre o valor da multa para os condutores e proprietários de veículos que aderirem ao sistema e reconhecerem a infração dentro do prazo estipulado. Essa economia é o dobro do desconto de apenas 20% geralmente oferecido para pagamentos da notificação impressa até o vencimento.
Para aproveitar esse desconto de 40%, é importante lembrar que o reconhecimento da infração implica a renúncia ao direito de apresentar defesa prévia ou recurso dentro do prazo determinado.
A adesão ao SNE é facultativa e pode ser realizada da seguinte maneira:
1. Acesso à plataforma:
O acesso deve ser realizado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível para dispositivos móveis com sistemas operacionais Android e iOS, ou pelo Portal de Serviços da Senatran
, via navegador web.
2. Autenticação segura: É necessário utilizar uma conta Gov.br com nível prata ou ouro para se autenticar, garantindo a integridade e a confidencialidade das informações.
3. Formalização da adesão: No ambiente digital, o usuário deve localizar a seção referente ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e manifestar sua adesão, concordando com os termos e condições de uso.
4. Cadastro de veículos: É necessário registrar os veículos vinculados ao seu cadastro para que as notificações sejam direcionadas corretamente.
Após a adesão, as notificações de autuações de trânsito passar a ser encaminhadas digitalmente ao usuário, contendo informações detalhadas sobre a infração, como local, data, horário, natureza da infração e o valor original da penalidade pecuniária, bem como o prazo para pagamento com o desconto de 40%.
Além da vantagem financeira, a utilização do SNE oferece outros benefícios, como:
Aderindo ao SNE, é imprescindível manter os dados cadastrais atualizados na plataforma para assegurar o recebimento adequado das notificações. Também é importante deixar as notificações ativas para o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, para garantir a visualização das mensagens.
O SNE é uma alternativa eficiente, econômica e sustentável para o recebimento de notificações de infrações de trânsito. Além de promover a modernização dos processos e contribuir para otimizar a relação entre os órgãos de trânsito e os cidadãos, também pode ajudar o seu bolso.