Como se proteger de golpes com cartão de crédito e celular no carnaval

Fique de olho no cartão de crédito e no celular para curtir a folia sem dor de cabeça Crédito: Freepik

Com a chegada do período de folia, são diversas as oportunidades para aproveitar os blocos, as festas e desfiles de carnaval, mas cuidado: os golpistas também estão ativos nessa época.

Normalmente, cartão de crédito e o Pix são os meios de pagamento preferidos para a ocasião, então, para curtir com segurança e aproveitar o carnaval sem preocupações, tenha atenção e saiba como se proteger dos golpes:

1 - Evite deixar o seu celular e cartão soltos em bolsos ou mochilas e dê preferência para guarda-los em locais próximos ao corpo, como pochetes ou utilize capinhas de celular com alça para prender o aparelho no corpo.

2 - Dê preferência ao pagamento por aproximação, o que evita que você entregue seu cartão para outra pessoa. Além disso, essa forma de pagamento normalmente possui limite de valor, sem digitar a senha, de R$ 200. Alguns golpistas ficam de olho na senha enquanto o cliente usa a maquininha e trocam o cartão na hora de devolvê-lo.

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3 - Antes de aproximar o cartão ou digitar a senha, sempre confira o valor na máquina e, se o visor estiver escuro ou quebrado, não realize o pagamento. Normalmente, o golpista utiliza uma maquininha com o visor quebrado e aproveita para cobrar um valor maior do que seria o pagamento.

4 - Se for realizar um pagamento por Pix, confirme os dados antes de confirmar a transferência e confira sempre se o nome do destinatário está correto.

5 - Ative a opção para receber notificações do banco sempre que seu cartão for utilizado, assim, você consegue ficar de olho em qualquer utilização indevida do seu cartão.

Além dos cuidados ao usar o cartão ou realizar Pix, é importante manter sempre o celular protegido:

Antes de curtir a folia, anote o IMEI (International Mobile Equipment Identity) do aparelho, que é o código de identificação individual do dispositivo: com o número em mãos, é possível pedir para a operadora bloquear o smartphone e impedir o acesso a redes móveis e ligações.

Ative a localização remota do seu celular: essa funcionalidade pode ajudar a encontrar o aparelho remotamente, acessando a sua conta do Google ou da Apple.

Dicas extras

Se for viajar, avise ao seu banco: informe o período em que você estará viajando para evitar bloqueios indevidos do cartão.

informe o período em que você estará viajando para evitar bloqueios indevidos do cartão. Fique atento ao seu extrato: monitore seu extrato bancário frequentemente para identificar transações suspeitas.

monitore seu extrato bancário frequentemente para identificar transações suspeitas. Caso tenha algum problema: comunique imediatamente o seu banco pela Central de Atendimento e registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.