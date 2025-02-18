Carnaval 2025: Vitória divulga programação de blocos e trio com atrações nacionais

Carnaval em Vitória terá blocos e atrações nacionais Crédito: Raphael Carrozzo/Instagram/@arlindinhooficial/@batuqsamba

Vitória se prepara para um carnaval repleto de festa e animação. O município divulgou a programação oficial dos desfiles de blocos de rua no Centro, além das atrações da segunda edição do Circuito da Folia, evento que promete movimentar a capital entre os dias 1º e 4 de março.

Ao todo, a programação contará com 10 blocos no Centro de Vitória. Entre os confirmados, alguns já tradicionais, como o Bloco Afro Kizomba, no dia 1º de março, o Regional da Nair, marcado para o domingo, dia 2, e o Bloco Amigos da Onça, no dia 4 de março. Além disso, a festa deste ano ainda traz novidades, como a ampliação do Circuito da Folia para mais um dia de comemorações.

Pelo segundo ano consecutivo, a festa no Centro não termina com os desfiles de blocos. Durante os quatro dias de carnaval, o Circuito da Folia conduzirá os foliões até o Sambão do Povo, sempre às 19h, com grandes atrações locais e nacionais, como Arlindinho e Serjão Loroza.

Arlindinho vai cantar no Circuito da Folia Crédito: Reprodução/Instagram/@arlindinhooficial

Nos primeiros três dias, o trajeto seguirá pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar), passando por pontos icônicos como o Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) e o Parque Moscoso. Na terça-feira (4), a saída será da Praça Costa Pereira, finalizando no Sambão do Povo.

A cidade contará com uma superestrutura para o evento, incluindo trios elétricos, pontos de hidratação, lixeiras, ecopontos para reciclagem e banheiros químicos. A segurança também foi reforçada com o Centro de Comando e Controle da Segurança, operado pela Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) e câmeras de videomonitoramento espalhadas pela cidade.

Bloco Regional da Nair desfila pela avenida Beira-Mar no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Confira a programação completa

01/03 – Sábado

8h às 14h - Bloco Subúrbio - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)

9h30 - Regionalzinho da Nair - Parque Moscoso



14h às 19h - Bloco Afro Kizomba - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)

Circuito da Folia

19h - Viviane Miranda (puxada do trio)



20h - Leley (Sambão do Povo)



22h - Arlindinho (Sambão do Povo)





02/03 – Domingo

8h às 15h - Maluco Beleza - Rua Sete de Setembro

8h às 14h - Regional da Nair - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)

14h às 19h - Puta Bloco - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)

Circuito da Folia

19h - Ton Oliver (puxada do trio)



20h - Emerson Xumbrega (Sambão do Povo)



22h - Serjão Loroza (Sambão do Povo)





03/03 - Segunda-feira

8h às 14h - Bloco Voador - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)

12h às 18h - Bloco Vai que Gama - Rua Gama Rosa

14h às 19h - Afro Coisas de Negres - Av. Beira Mar

14h às 19h - Bloco Afro Coisas De Negres - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)

Circuito da Folia

19h - Marcus Rauta (puxada do trio)



20h - Cheiro Moreno (Sambão do Povo)



22h - Pique Novo (Sambão do Povo)





04/03 - Terça-feira

8h às 15h - Bloco Amigos da Onça - Rua Barão de Monjardim

14h às 19h - Galinha Preta - Rua Maria Saraiva

Circuito da Folia

19h - Som e Cia (puxada do trio)



20h - Alan Venturin (Sambão do Povo)



22h - Samba 90 Graus (Sambão do Povo)

Homenagem ao centenário de Maurício de Oliveira